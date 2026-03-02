VIDEO: Dvorský nebodoval, no bol istotou na vhadzovaniach. Rekord Gáboríka je v ohrození

Hokejisti St. Louis Blues uspeli prvýkrát v tomto roku v zámorskej NHL na ľade súpera. V zostave so slovenským útočníkom Daliborom Dvorským vyhrali v noci na pondelok v aréne Minnesoty Wild 3:1.
Za domácich sa ako jediný presadil Kirill Kaprizov a 219. gólom v drese Wild vyrovnal klubový rekord Mariána Gáboríka.
Rus Kaprizov sa rekordného zápisu dočkal v 37. minúte gólom v presilovke, ale potom skórovali už iba hostia.
Dvorský s jedinou strelou
Jeho krajan Pavel Bučnevič si necelé štyri minúty pred koncom tretej periódy pripísal víťazný zásah St. Louis na 2:1, poistku potom pridal do prázdnej bránky Robert Thomas, ktorý sa vrátil do zostavy hostí po 13-zápasovej absencii pre zranenie.
Dvorský odohral 15:21 min bez bodového zápisu, zaznamenal jednu strelu a jeden bodyček. Na vhadzovaniach mal 66,7-percentnú úspešnosť.
Bluesmani ukončili desaťzápasovú šnúru prehier na klziskách súperov, predtým sa vonku z výhry tešili naposledy ešte 21. decembra na ľade Floridy.
Regenda bol na ľade pár minút
San Jose so slovenským útočníkom Pavlom Regendom vyhralo doma nad Winnipegom 2:1 po predĺžení, keď v druhej minúte predĺženia rozhodol kanadský tínedžer Michael Misa.
Pre dvojku vlaňajšieho draftu to bol štvrtý gól a dvanásty bod v 21 zápase v NHL. Za Sharks skóroval aj Will Smith a brankár Alex Nedeljkovic predviedol 27 úspešných zákrokov.
V bránke hostí mal hrdina olympijského turnaja Connor Hellebuyck 31 zásahov. Regenda odohral za domácich 7:46 min s jedným mínusovým bodom.
Martin Pospíšil chýbal v zostave Calgary, ktoré prehralo na ľade Anaheimu 2:3 po nájazdoch.
Flames dvakrát viedli, no Cutter Gauthier svojím druhým gólom v zápase vyrovnal v tretej tretine na 2:2 a rozhodujúci nájazd premenil Mason McTavish. Pre Anaheim to bolo piate víťazstvo za sebou.
Schaefer je vo forme
Piatykrát za sebou naplno bodovali aj newyorskí Islanders, o ich výhre 5:4 nad Floridou rozhodol 32 sekúnd pred koncom tretej tretiny kapitán domácich Anders Lee.
Na 4:4 predtým pri hre bez brankára vyrovnal za Floridu 118 sekúnd pred treťou sirénou Sam Reinhart.
Dvakrát sa za „ostrovanov“ strelecky presadil obranca Matthew Schaefer a na konte má v prebiehajúcej sezóne už 20 gólov.
Jednotka vlaňajšieho draftu je vo veku 18 rokov a 177 dní najmladší obranca v histórii NHL s takýmto zápisom.
Pridal aj jednu asistenciu a mal štyri plusové body. V drese „panterov“ dosiahol dva góly Sam Bennett, tri asistencie zaznamenal Matthew Tkachuk.
Švéd s prvým čistým kontom
Lotyšský brankár Arturs Šilovs si pripísal druhé čisté konto v NHL a aj vďaka jeho 22 zákrokom vyhral Pittsburgh nad Vegas hladko 5:0.
Bryan Rust, Ben Kindel i Justin Brazeau mali zhodne bilanciu 1+1. Hosťom sa na konci prvej tretiny zranil kapitán Mark Stone po súboji s domácim Krisom Letangom a do zápasu sa už nevrátil.
Prvýkrát v zámorskej kariére si nulu na konte inkasovaných gólov zapísal švédsky brankár Arvid Söderblom a jeho Chicago uspelo na ľade Utahu 4:0.
Bol to jeho v poradí 104. duel v NHL a zneškodnil v ňom všetkých 22 striel súpera. Fínsky útočník Teuvo Teräväinen skóroval v presilovke i v oslabení a Blackhawks ukončili šnúru troch prehier.
NHL - výsledky (2. marec):
San Jose Sharks - Winnipeg Jets 2:1 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)
Góly: 42. W. Smith (Graf, Celebrini), 62. Misa (Eklund, S. Dickinson) – 3. M. Barron (Pearson, Koepke)
Utah Mammouth - Chicago Blackhawks 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Góly: 20. Teräväinen (Bertuzzi), 32. N. Foligno, 34. Slaggert (O. Moore, Levšunov), 42. Teräväinen (Vlasic, Murphy)
Minnesota Wild - St. Louis Blues 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Góly: 37. Kaprizov (Boldy, Q. Hughes) – 39. Mailloux (R. Thomas, B. Schenn), 57. Bučnevič (Snuggerud, Tucker), 60. R. Thomas (Bučnevič)
New York Islanders - Florida Panthers 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
Góly: 19. M. Schaefer (Pulock, Barzal), 28. Soucy (Holmström, DeAngelo), 38. Horvat (M. Schaefer), 51. M. Schaefer (Palát), 60. Anders Lee (DeAngelo, Pelech) – 4. Vilmanis (Greer, Bobrovskij), 15. Bennett (Ekblad, M. Tkachuk), 33. Bennett (M. Tkachuk), 59. Reinhart (Ekblad, M. Tkachuk)
Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:2 sn (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)
Góly: 32. C. Gauthier (Leo Carlsson), 51. C. Gauthier (LaCombe, Sennecke) – 10. Farabee (Lomberg, Beecher), 37. Šarangovič (Bahl, Frost)
