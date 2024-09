Prechod k dospelým nezvládol najlepšie. Vrátil sa a darí sa mu, s košickým klubom vedú ligu

KOŠICE. Tridsaťštyriročný gólman Ľubomír Pangrác háji bránku v súčasnosti najúspešnejšieho celku III. ligy Východ - Slávie TU Košice. V klube je služobne najstarším hráčom. „S futbalom som začínal vo svojom rodnom Bardejove. Vo vtedajšom BŠK Bardejov som prešiel všetkými kategóriami. Od prípravky až po starší dorast, hoci vekom som tam ešte nepatril. V 17-tich rokoch sa o mňa začali zaujímať iné kluby na Slovensku a ja som si vybral Košice, a tak som mládežnícke roky ukončil v Košiciach,“ spomína na svoje začiatky.

Prechod k dospelým nezvládol najlepšie S prechodom k dospelým to nebolo jednoduché a nie všetko, čo plánoval, sa mu vydarilo. „S odstupom času viem zhodnotiť, že prechod medzi dospelých som tak trošku nezvládol v hlave. MFK Košice v tej dobe patril na Slovensku medzi tie lepšie kluby a pri veľkej konkurencii na brankárskom poste som sa do A-tímu nedostal.

Poslali ma na hosťovanie do treťoligového FK Košice-Barca. To sa mi nepáčilo a sklamalo ma to. Boli tam aj iné okolnosti, ktoré je už teraz zbytočné rozoberať a tak sa stalo, že po dvoch sezónach v Barci som už futbal nehral.“ Našťastie pauza netrvalo dlho a Ľubo Pangrác sa opäť vracia na zelené trávniky a 'všetko zlé sa v dobré obrátilo'.

Brankár Ľubomír Pangrác v drese Slávia TU Košice. (Autor: Archív Ľ. P.)

„Neskôr som sa ešte k futbalu vrátil a cez nižšie súťaže a kluby v piatej lige (Beloveža, Malcov, Malá Ida) som sa dostal do Slávie TU Košice, kde som dodnes. Oslovil ma vtedy kvestor Technickej univerzity Marcel Behún, ktorý zastrešuje futbal na TUKE, s dlhodobým projektom, že chce univerzitný klub etablovať na Slovenskej futbalovej mape,“ opisuje Pangrác. "Pri našom rozhovore bol klub ešte v piatej lige s dlhodobou víziou. Hoci sa mi vízia páčila, vtedy by mi ani nenapadlo že v Slávii TU ostanem tak dlho. Vízia sa postupne začala napĺňať. Postúpili sme do štvrtej ligy, následne do tretej, kde pôsobíme dodnes. Dá sa povedať, že zo Slavie TU Košice sa tým pádom stala taká moja srdcovka. V klube som už sedem rokov a som služobne najstarší.“

So Slaviou sa mu darí Slávii, Pangrácovi i jeho spoluhráčom sa v nedávno začatom ligovom ročníku darí. „Klub v tejto sezóne oslavuje svoje desiate narodeniny a možno je čas urobiť aj najlepší výsledok v histórií Slávie. Do sezóny sme išli s cieľom vyhrať každý zápas. Nepozeráme sa na tabuľku a ideme od zápasu k zápasu. Uvidíme, ako to na konci sezóny vypáli. Zatiaľ sa nám to darí napĺňať. Až na jednu remízu vo Vranove sme vyhrali všetky zápasy vrátane Slovnaft Cupu, kde sme postúpili do tretieho kola.“

Brankár Ľubomír Pangrác. (Autor: Archív Ľ. P.)

V kabíne Slávie je pohoda: „Nálada v tíme, vzhľadom na tieto skutočnosti, je vynikajúca. Ak sa vyhráva, všetko ide ľahšie. V kabíne vychádzam najlepšie s Mojmírom Trebuňákom, a to aj napriek tomu, že fandí Chelsea. (smiech) Ale všeobecne nemám problém s nikým a vedel by som vymenovať viacerých chlapcov, snáď sa neurazia, že som ich nespomenul a budeme spolu vychádzať rovnako dobre aj naďalej.“ (smiech)

Tabuľka: III. liga Východ