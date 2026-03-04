Futbalisti Košíc prevalcovali favorita. DAC po chabom výkone končí v pohárovej súťaži

Slovnaft cup - štvrťfinále
Košice - Dunajská Streda 4:0 (2:0)
Góly: 25. Gallovič, 41. Miljanič, 53. Lukačevič, 84. Perišič, ŽK: Kukovec, Kačaraba (obaja D. Streda)
Diváci: 4986
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC Košice postúpili v stredu do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali na domácom ihrisku Dunajskú Stredu jednoznačne 4:0.
O účasť vo finále zabojujú proti víťazovi duelu Prešov - Liptovský Mikuláš, ktorý je na programe 11. marca.
Košičania preniesli do pohára formu zo začiatku jarnej časti Niké ligy. V štyroch ligových dueloch doposiaľ neprehrali, pričom v troch zvíťazili a so Žilinou remizovali 2:2.
Hostí trápia zranenia kľúčových hráčov z útoku a v Košiciach nastúpili aj bez najlepšieho strelca tímu Ammara Ramadana.
Pred prvým gólom v 25. minúte odkopla obrana hostí loptu len na kopačku Dávida Galloviča. Ten technickou strelou spoza šestnástky otvoril skóre zápasu.
Ešte pred odchodom do šatní sa nevyznamenala obrana DAC-u a loptu si v pokutovom území po zrazenom centri Romana Čerepkaia našiel Chorvát Karlo Miljanič - 2:0.
V druhom polčase sa výkon hostí nezlepšil a po štandardnej situácii a hlavičke Leonarda Lukačeviča prehrávali v 53. minúte už rozdielom triedy.
Štvrtý gól pridal po ďalšom zaváhaní obrany Vladimir Perišič.
Hostia sa počas celého duelu nevedeli dostať do zápasu a po zmene strán si nevypracovali ani strelu na bránu.
Zverenci Branislava Fodreka tak neukončia dlhoročné čakanie DAC-u na účasť vo finále pohára, naposledy sa v ňom predstavili v roku 1995.
