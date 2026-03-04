Futbalisti Košíc prevalcovali favorita. DAC po chabom výkone končí v pohárovej súťaži

Gólová radosť hráčov Košíc.
Fotogaléria (11)
Gólová radosť hráčov Košíc. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|4. mar 2026 o 19:48 (aktualizované 4. mar 2026 o 21:26)
ShareTweet0

Výborné výkony na jar v podaní FC Košice pokračujú.

Slovnaft cup - štvrťfinále

Košice - Dunajská Streda 4:0 (2:0)

Góly: 25. Gallovič, 41. Miljanič, 53. Lukačevič, 84. Perišič, ŽK: Kukovec, Kačaraba (obaja D. Streda)

Diváci: 4986

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice postúpili v stredu do semifinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. Vo štvrťfinálovom súboji zdolali na domácom ihrisku Dunajskú Stredu jednoznačne 4:0.

O účasť vo finále zabojujú proti víťazovi duelu Prešov - Liptovský Mikuláš, ktorý je na programe 11. marca.

Košičania preniesli do pohára formu zo začiatku jarnej časti Niké ligy. V štyroch ligových dueloch doposiaľ neprehrali, pričom v troch zvíťazili a so Žilinou remizovali 2:2.

Hostí trápia zranenia kľúčových hráčov z útoku a v Košiciach nastúpili aj bez najlepšieho strelca tímu Ammara Ramadana.

Fotogaléria zo zápasu FC Košice - DAC Dunajská Streda (Slovnaft Cup, štvrťfinále)
Na snímke gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.
Na snímke gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.
Na snímke gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.
Na snímke tréner Dunajskej Stredy Branislav Fodrek počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.
11 fotografií
Na snímke tréner Košíc Peter Černák počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.Na snímke uprostred Osman Jovan Kakay (Košice) a vľavo Alioune Sylla (Dunajská Streda) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Ján Krivák (Košice) a Nino Kukovec (Dunajská Streda) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Dávid Gallovič (Košice) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.Na snímke tretí zľava brankár Jan Christoph Bartels (Dunajská Streda) inkasuje prvý gól počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.Na snímke zľava Osman Jovan Kakay (Košice) a Alioune Sylla (Dunajská Streda) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.Na snímke uprostred brankár Jan–Christoph Bartels (Dunajská Streda) počas zápasu štvrťfinále Slovnaft Cupu FC Košice – FK DAC 1904 Dunajská Streda 4. marca 2026 v Košiciach.

Pred prvým gólom v 25. minúte odkopla obrana hostí loptu len na kopačku Dávida Galloviča. Ten technickou strelou spoza šestnástky otvoril skóre zápasu.

Ešte pred odchodom do šatní sa nevyznamenala obrana DAC-u a loptu si v pokutovom území po zrazenom centri Romana Čerepkaia našiel Chorvát Karlo Miljanič - 2:0.

V druhom polčase sa výkon hostí nezlepšil a po štandardnej situácii a hlavičke Leonarda Lukačeviča prehrávali v 53. minúte už rozdielom triedy.

Štvrtý gól pridal po ďalšom zaváhaní obrany Vladimir Perišič.

Hostia sa počas celého duelu nevedeli dostať do zápasu a po zmene strán si nevypracovali ani strelu na bránu.

Zverenci Branislava Fodreka tak neukončia dlhoročné čakanie DAC-u na účasť vo finále pohára, naposledy sa v ňom predstavili v roku 1995.

VIDEO: Lichý z FC Košice po postupe

VIDEO: Gallovič z FC Košice po postupe

VIDEO: Hráč DAC Kacharaba po prehre s Košicami

Pavúk Slovnaft Cupu

Slovensko

    Gólová radosť hráčov Košíc.
    Gólová radosť hráčov Košíc.
    Futbalisti Košíc prevalcovali favorita. DAC po chabom výkone končí v pohárovej súťaži
    dnes 19:48
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Futbalisti Košíc prevalcovali favorita. DAC po chabom výkone končí v pohárovej súťaži