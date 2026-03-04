Prešov dementoval správy o konci trénera. Šesták súhlasil s angažovaním Kostelníka, uviedol klub

Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov v stredu potvrdil, že Jozef Kostelník zostáva vo funkcii hlavného trénera A-tímu. Zamietol tak mediálne špekulácie o jeho odchode.
Účastník najvyššej slovenskej súťaže angažoval 55-ročného kouča v utorok po odchode Vladimíra Cifraniča.
S ním klub ukončil spoluprácu po sérii nevydarených výsledkov a páde tímu na barážovú pozíciu. „FC Tatran Prešov sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým informáciám, ktoré sa v posledných hodinách objavili v internetových diskusiách a následne boli šírené aj pod tlakom mediálnych špekulácií.
Chceme jednoznačne potvrdiť, že tréner Jozef Kostelník ostáva naďalej trénerom v Prešove a klub v tejto veci neeviduje žiadnu zmenu,“ uviedol Tatran na svojej oficiálnej facebookovej stránke.
Na Kostelníkov príchod zareagoval športový riaditeľ Stanislav Šesták avízom, že opúšťa svoju pozíciu.
Bývalý slovenský reprezentant mal v roku 2017 ešte ako hráč FK Poprad s novým trénerom Prešova konflikt.
Vtedy označil incident za najhorší zážitok vo svojej kariére a „žumpu“ slovenského futbalu. Celý incident následne skončil na disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorá vtedy potrestala Kostelníka ako trénera Skalice pokutou vo výške 2000 eur a dištancom na šesť týždňov.
„Vzniknuté informácie považujeme za nepodložené a nepravdivé, pričom ich pôvod vidíme najmä v neoverených internetových diskusiách a následnom mediálnom tlaku.
Zároveň zdôrazňujeme, že Stanislav Šesták súhlasil s angažovaním trénera Kostelníka a podporuje toto rozhodnutie v rámci športového smerovania klubu,“ dodal Prešov vo vyhlásení.
Tatran na jar nebodoval naplno v žiadnom zo štyroch stretnutí. Na konte má bod za remízu s Komárnom (1:1) a prehry v Ružomberku (0:1), s Košicami (1:4) a v Podbrezovej (1:4).
