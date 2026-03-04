Prešov dementoval správy o konci trénera. Šesták súhlasil s angažovaním Kostelníka, uviedol klub

Futbalisti FC Tatran Prešov s fanúšikmi.
Futbalisti FC Tatran Prešov s fanúšikmi. (Autor: Facebook FC Tatran Prešov)
TASR|4. mar 2026 o 11:26
Tatran Prešov sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým informáciám.

Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov v stredu potvrdil, že Jozef Kostelník zostáva vo funkcii hlavného trénera A-tímu. Zamietol tak mediálne špekulácie o jeho odchode.

Účastník najvyššej slovenskej súťaže angažoval 55-ročného kouča v utorok po odchode Vladimíra Cifraniča.

S ním klub ukončil spoluprácu po sérii nevydarených výsledkov a páde tímu na barážovú pozíciu. „FC Tatran Prešov sa dôrazne ohradzuje voči nepravdivým informáciám, ktoré sa v posledných hodinách objavili v internetových diskusiách a následne boli šírené aj pod tlakom mediálnych špekulácií.

Chceme jednoznačne potvrdiť, že tréner Jozef Kostelník ostáva naďalej trénerom v Prešove a klub v tejto veci neeviduje žiadnu zmenu,“ uviedol Tatran na svojej oficiálnej facebookovej stránke.

Na Kostelníkov príchod zareagoval športový riaditeľ Stanislav Šesták avízom, že opúšťa svoju pozíciu.

Bývalý slovenský reprezentant mal v roku 2017 ešte ako hráč FK Poprad s novým trénerom Prešova konflikt.

Vtedy označil incident za najhorší zážitok vo svojej kariére a „žumpu“ slovenského futbalu. Celý incident následne skončil na disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorá vtedy potrestala Kostelníka ako trénera Skalice pokutou vo výške 2000 eur a dištancom na šesť týždňov.

„Vzniknuté informácie považujeme za nepodložené a nepravdivé, pričom ich pôvod vidíme najmä v neoverených internetových diskusiách a následnom mediálnom tlaku.

Zároveň zdôrazňujeme, že Stanislav Šesták súhlasil s angažovaním trénera Kostelníka a podporuje toto rozhodnutie v rámci športového smerovania klubu,“ dodal Prešov vo vyhlásení.

Tatran na jar nebodoval naplno v žiadnom zo štyroch stretnutí. Na konte má bod za remízu s Komárnom (1:1) a prehry v Ružomberku (0:1), s Košicami (1:4) a v Podbrezovej (1:4).

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

