Prešov si v súčasnej situácii nemôže dovoliť riešiť konflikt Šestáka a Kostelníka (podcast Spoza piva)

Vitajte pri epizóde číslo 154.

Vitajte pri 154. epizóde Spoza piva, kolektív. Timo a Samo sa vrátili z tripu v Podbrezovej, ktorý napokon ukázal oveľa viac, než by sa možno čakalo.

Okrem skvelej formy, ktorú potvrdila Podbrezová výhrou 4:1 nad Tatranom Prešov, mal zápas dopad aj na trénerskú lavičku.

Pár hodín po zápase bol oznámený koniec trénera Vladimíra Cifraniča, ktorý rezignoval a dokonca sa vzdal nároku na odstupné. 

Na jeho miesto zasadol tréner Kostelník, čo však vyvolalo rozruch vo vedení nováčika našej ligy.

Doterajší športový manažér Koňarov, Stano Šesták, odstúpil z tohto postu, keďže s trénerom Kostelníkom mal v minulosti riadnu kauzu týkajúcu sa urážok na Šestákovú rodinu. 

Bude jeho odchod z pozície pre trápiaci sa Tatran dobrým krokom, alebo ďalším krokom späť? Napíšte nám do komentárov!

Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

