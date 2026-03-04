Prešov si v súčasnej situácii nemôže dovoliť riešiť konflikt Šestáka a Kostelníka (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Vitajte pri 154. epizóde Spoza piva, kolektív. Timo a Samo sa vrátili z tripu v Podbrezovej, ktorý napokon ukázal oveľa viac, než by sa možno čakalo.
Okrem skvelej formy, ktorú potvrdila Podbrezová výhrou 4:1 nad Tatranom Prešov, mal zápas dopad aj na trénerskú lavičku.
Pár hodín po zápase bol oznámený koniec trénera Vladimíra Cifraniča, ktorý rezignoval a dokonca sa vzdal nároku na odstupné.
Na jeho miesto zasadol tréner Kostelník, čo však vyvolalo rozruch vo vedení nováčika našej ligy.
Doterajší športový manažér Koňarov, Stano Šesták, odstúpil z tohto postu, keďže s trénerom Kostelníkom mal v minulosti riadnu kauzu týkajúcu sa urážok na Šestákovú rodinu.
Bude jeho odchod z pozície pre trápiaci sa Tatran dobrým krokom, alebo ďalším krokom späť? Napíšte nám do komentárov!
