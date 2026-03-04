Najlepšia a najhoršia verzia Barseghjana. Fanúšikovia ho kritizujú, Weiss sa ho zastal

Tigran Barseghjan je jedinečný futbalista. Ešte prednedávnom sa o ňom rozprávalo, že ak by mal čo i len o päť rokov menej, stál by veľké peniaze a hral by popredné európske súťaže.
Tridsaťdvaročný Armén patrí k najlepším podpisom Slovana v tomto desaťročí.
Do Bratislavy prišiel v polovici sezóny 2021/2022 ako voľný hráč z kazažskej Astany.
"Belasí" mali o neho záujem už dávno predtým. „Vtedy sme ako klub neboli natoľko ďaleko, aby sme boli schopní naplniť športové či finančné očakávania," priznal generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml.
„Prichádza rozdielový hráč," opísal Barseghjana, ktorý bol v tom čase s cenovkou 2,5 milióna eur najdrahší hráč ligy. Patril medzi opory reprezentácie Arménska po boku známeho Henrikha Mkhitarjana.
Sportnet sa pozrel na Barseghjanove pôsobenie v hlavnom meste Slovenska sezónu po sezóne.
2021/2022
Zápasy: 14
Góly: 4
Asistencie: 3
Európska súťaž: žiadna
Najpamätnejší moment: Červená karta proti Trenčínu
Barseghjan sa v krátkom čase po svojom príchode prebojoval do základnej zostavy Slovana. V marci 2022 zaznamenal štyri asistencie a jeden presný zásah v piatich dueloch v rade.
Mal však problémy s disciplínou, čo sa odzrkadlilo aj na trávniku. V aprílovom dueli Slovanft Cupu s Trenčínom trafil počas šarvátky úmyselne brankára súpera do intímnych partií.
Dostal červenú kartu a následne dostal od Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) stopku na tri týždne.
Arména nebolo jednoduché skrotiť. Museli ste si k nemu nájsť cestu. „Nepodriadi sa len tak hocikomu. Aj preto možno nikdy nehral v top klube,” zamyslel sa v minulosti bývalý slovenský reprezentant a televízny expert Marián Zeman.
Barseghjan stihol po návrate odohrať ešte štyri súťažné duely, v ktorých si pripísal tri góly.
Najhoršia sezóna: 2022/2023
Zápasy: 43
Góly: 8
Asistencie: 4
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Gól proti Ferencvárosu
V úvode ročníka 2022/2023 bol Tigran Barseghjan kľúčový muž Slovana. Strelil dôležitý gól Dinamu Batumi, cez ktorý "belasí" postúpili v prvom kvalifikačnom predkole Ligy majstrov.
O týždeň neskôr sa v druhom predkole postaral o víťazný gól v Budapešti proti Ferencvárosu.
„Výborne hral Tigran, ktorý dal fantastický gól. Veľa nabehal, tak si nejako predstavujem jeho výkon,“ chválil ho tréner Vladimír Weiss.
V prvej polovici ročníka bol rozdielový hráč, pričom mal do októbra na konte šesť gólov a štyri asistencie. Následne si však na tréningu zlomil nohu.
„Prasklo to ako konár, stál som od toho asi dva metre. Zlý pocit,“ opisoval nešťastný moment tréner Weiss a pokračoval: „Hrali sme pozičnú hru, bola dlhá lopta a išiel atakovať Lovata. Tigran zle doskočil na stojnú nohu."
Na trávnik sa vrátil na jar, no už nebol taký gólový ako na jeseň. V devätnástich dueloch sa presadil už len dvakrát a bol kritizovaný trénerom i fanúšikmi.
„Barseghjan je urazený, všetci sú urazení," hromžil po prehre v marci 2023 so Žilinou (0:1) tréner Weiss na svojich zverencov, pričom naznačil, že arménsky krídelník nebol spokojný so svojou úlohou v tíme.
2023/2024
Zápasy: 49
Góly: 15
Asistencie: 15
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Barseghjan zmazal Žilinu
Aj v úvode nasledujúcej sezóny hral Barseghjan vo výbornej forme. Tentokrát nedával dôležité góly v kvalifikácii o pohárovú Európu, ale ťahal mužstvo v slovenskej lige.
Strelil víťazný gól v Skalici, presadil sa proti Podbrezovej, kde bol dvojgólový a asistenciou a presným zásahom zdolal aj Žilinu.
Zatiaľ čo v Konferenčnej lige vynikal ofenzívnymi výkonmi Aleksandar Čavrič, na domácej scéne potiahol Slovan za titulom práve Barseghjan.
„Niekedy ho chcem vytrestať tým, že ho nedám do zápasu a niekedy tým vytrestám sám seba,“ vravel Weiss.
„Tigran je Tigran. Ak by nebol taký, aký je - takisto ako Vlado, ako Strelo, či ako ja - tak by mohol dosiahnuť oveľa viac,“ opisoval arménskeho krídelníka.
„Má obrovský potenciál, preto som naňho prísny. Vyžadujem od neho ešte viac, pretože viem, čo v ňom vie a že má na viac. Ak bude futbalovejší a fyzicky viac pripravený, bude z neho pán futbalista,“ doplnil Weiss.
Barseghjan bol s trinástimi gólmi najlepším strelcom Niké ligy. V máji 2024 sa stal podľa futbalistov v slovenskej súťaži najlepším hráčom ročníka.
Najlepšia sezóna: 2024/2025
Zápasy: 48
Góly: 24
Asistencie: 9
Európska súťaž: Liga majstrov
Najpamätnejší moment: Góly do sietí Midtjyllandu a AC Miláno v Lige majstrov
„Slovan má veľkú históriu. Je to pre mňa veľká výzva dostať sa s ním do Ligy majstrov,“ sníval Barseghjan po príchode do Bratislavy.
Vtedy ešte netušil, že sa mu tento sen splní, a že práve on bude jeho strojcom. Stal sa hrdinom "belasých", ktorých poslal v auguste 2024 víťazným gólom do siete Midtjyllandu do prestížej Ligy majstrov.
„Je pre nás nenahraditeľný,” vravel o ňom kouč Weiss viackrát za sezónu. „S loptou dokáže divy. Je to hráč, ktorý prerástol Slovan. Je škoda, že vekovo je už na vrchole kariéry a nie je taký zaujímavý pre zahraničné kluby," opisoval ho bývalý reprezentant Zeman.
Barseghjan rozjasal Tehelné pole aj v dueli so slávnym milánskym AC, keď prekonal brankára Mikea Maignana.
Stal sa historicky druhým arménskym strelcom gólu v Lige majstrov. Dovtedy bol jediným Henrikh Mkhitarjan.
Barseghjan bol pre Slovan kľúčový muž, a to platilo aj o lige. Víťaznými gólmi rozhodol napríklad derby v Trnave alebo drámy v Skalici či Košiciach.
S dvadsiatimi ligovými gólmi bol po druhý rok v rade kráľ strelcov a odniesol si aj ocenenie pre najlepšieho hráča sezóny.
2025/2026
Zápasy: 28
Góly: 7
Asistencie: 6
Európska súťaž: Konferenčná liga
Najpamätnejší moment: Nepremenená penalta v Trnave
Do aktuálneho ročníka vstúpil Barseghjan skvelými výkonmi proti Zrinjski Mostar (gól a asistencia) a Podbrezovej (gól a asistencia).
Od vypadnutia s Kajratom Almaty sa však Barseghjan vytratil, pričom sa pripomenul dvoma septembrovými gólmi do siete Žiliny.
Produktivita Tigrana Barseghjana v Slovane:
2025/26: 0,46 G+A na zápas
2024/25: 0,69 G+A na zápas
2023/24: 0,61 G+A na zápas
2022/23: 0,28 G+A na zápas
2021/22: 0,50 G+A na zápas
Tréner Weiss na konci jesene priznal, že pred ním zatajil zranenie. „Nemohol hrať na sto percent. Chcel totiž veľmi hrať a nepovedal nám to. Bol na vyšetrení, mal tam nález, nemohol šprintovať," ozrejmil kouč.
Armén už v tejto sezóne nepatrí medzi ťahúňov Slovana, napriek tomu je prvou voľbou trénera na pravom krídle.
Kritizujú ho fanúšikovia, ktorí ho vypískali po nedávnom pohárovom derby v Trnave, kde zahodil penaltu.
Najnovšie sa však presadil v lige proti Ružomberku a Trnave. „Je silný chlapec a výborný hráč. Povedal som mu, že nám to ešte vráti. Verím, že toto bola len jeho prvá odpoveď. Ukázal silu aj kvalitu, ktorú jednoznačne má," zastal si ho tréner Weiss.
