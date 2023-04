Z Ukrajiny sa na Slovensko dostal cez Facebook. Vojna? Ťažká bola najmä zima, vraví

Do mužstva štvrtoligistu prišiel z Bardejova Artem Venediktov (24 rokov, Rusko) a z hosťovania v Snine sa vrátil 23-ročný ukrajinský futbalista Ljubomyr-Alan Ravlikovskyj.

„Futbal som začal hrať ako šesťročný v detskej športovej škole Stryj. To je mesto odkiaľ pochádzam. Ako 12-ročný som išiel na výber do akadémie Karpaty Ľvov. V tých časoch to bola najlepšia akadémia na západe Ukrajiny,“ zaspomínal si Ravlikovskyj.