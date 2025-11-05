Liverpool ožil, Real si ani neškrtol. Slot ukázal na bojovníka: Bol fantastický

LIVERPOOL. Tréner Liverpoolu Arne Slot po triumfe 1:0 nad Realom Madrid v Lige majstrov ocenil nielen silu súpera, ale aj fanúšikov na Anfielde, ktorí podľa neho vyburcovali tím k výnimočnému výkonu.
O jediný gól stretnutia sa v druhom polčase postaral Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkou rozhodol o zaslúženom triumfe.
Slotov tím tak pripravil lídrovi La Ligy prvú prehru v tejto sezóne prestížnej európskej súťaži.
„Je to pôsobivé, pretože sme hrali proti neuveriteľne silnému mužstvu – tímu, ktorý má fantastickú formu, prehral len raz a všetky ostatné zápasy vyhral,“ povedal Slot.
„Ak proti takému súperovi dokážete zvíťaziť a ešte podať takýto výkon, je to veľmi pozitívne.“
„Posledné týždne boli pre nás náročné – veľa zápasov vonku, minimum oddychu medzi stretnutiami. Pomôže vám, keď môžete hrať pred takýmito fanúšikmi a proti Realu Madrid. Myslím si, že práve to dostalo z mojich hráčov aj z publika to najlepšie. Skvelý výkon… možno sme z toho mohli vyťažiť aj trochu viac.“
Holandský kouč pochválil aj defenzívnu disciplínu svojho tímu, najmä v tom, ako sa podarilo udržať Kyliana Mbappého a Viníciusa Júniora na uzde.
„Pred zápasom som hovoril, že Real dal v LaLige 26 gólov a Mbappé s Viníciusom majú spolu 24 gólových príspevkov,“ pripomenul Slot. „Ak chcete takýto zápas vyhrať, musíte sa postarať o to, aby sa práve títo dvaja nepresadili.“
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Real Madrid
Zvlášť vyzdvihol výkon 22-ročného pravého obrancu Conora Bradleyho.
„Conor bol fantastický. Postaviť sa Viníciusovi toľkokrát v situácii jeden na jedného – to nezvládne každý. Dnes to zvládol výborne,“ pochválil ho tréner.
Víťazstvo proti Realu nadviazalo na sobotný ligový úspech 2:0 nad Aston Villou, ktorým Liverpool prerušil mizernú sériu štyroch ligových prehier po sebe (šesť v siedmich zápasoch naprieč všetkými súťažami).
„Mali sme veľmi zlé obdobie, čo sa týka výsledkov. Žiadna výhovorka na svete neospravedlní toľko prehier,“ priznal Slot. „Ale odohrali sme množstvo zápasov v krátkom čase. Dnes sme však čelili súperovi, ktorý tiež hral v sobotu, takže obaja sme mali len dva dni oddychu.
A samozrejme, domáce prostredie pomáha. Z posledných ôsmich zápasov sme hrali šesť vonku, takže fanúšikovia vám dokážu dať ten potrebný impulz, keď už trochu dochádzajú sily.“