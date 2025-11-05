Liverpool ožil, Real si ani neškrtol. Slot ukázal na bojovníka: Bol fantastický

Arne Slot a Conor Bradley (Autor: REUTERS)
5. nov 2025 o 08:25
Liverpool pripravil Realu prvú prehru v sezóne Ligy majstrov

LIVERPOOL. Tréner Liverpoolu Arne Slot po triumfe 1:0 nad Realom Madrid v Lige majstrov ocenil nielen silu súpera, ale aj fanúšikov na Anfielde, ktorí podľa neho vyburcovali tím k výnimočnému výkonu.

O jediný gól stretnutia sa v druhom polčase postaral Alexis Mac Allister, ktorý hlavičkou rozhodol o zaslúženom triumfe.

Slotov tím tak pripravil lídrovi La Ligy prvú prehru v tejto sezóne prestížnej európskej súťaži.

„Je to pôsobivé, pretože sme hrali proti neuveriteľne silnému mužstvu – tímu, ktorý má fantastickú formu, prehral len raz a všetky ostatné zápasy vyhral,“ povedal Slot.

„Ak proti takému súperovi dokážete zvíťaziť a ešte podať takýto výkon, je to veľmi pozitívne.“

Fotogaléria zo zápasu Liverpool FC - Real Madrid (Liga majstrov - 4. kolo)
Conor Bradley a Vinicius Junior počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.
Dominik Szoboszlai a Jude Bellingham počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.
Conor Bradley a Vinicius Junior počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.
Jude Bellingham a Ibrahima Konate počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.
Momentka počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov. Real Madrid počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov. Xabi Alonso a Arne Slot počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov. Vinicius Junior a Conor Bradley počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Conor Bradley a Dean Huijsen počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Arda Guler počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Alexis Mac Allister počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Kylian Mbappe a Ryan Gravenberch počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Kylian Mbappe a Mohamed Salah počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Jude Bellingham počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Kylian Mbappe počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.Vinicius Junior počas zápasu Liverpool FC - Real Madrid v 4. kole Ligy majstrov.

„Posledné týždne boli pre nás náročné – veľa zápasov vonku, minimum oddychu medzi stretnutiami. Pomôže vám, keď môžete hrať pred takýmito fanúšikmi a proti Realu Madrid. Myslím si, že práve to dostalo z mojich hráčov aj z publika to najlepšie. Skvelý výkon… možno sme z toho mohli vyťažiť aj trochu viac.“

Holandský kouč pochválil aj defenzívnu disciplínu svojho tímu, najmä v tom, ako sa podarilo udržať Kyliana Mbappého a Viníciusa Júniora na uzde.

„Pred zápasom som hovoril, že Real dal v LaLige 26 gólov a Mbappé s Viníciusom majú spolu 24 gólových príspevkov,“ pripomenul Slot. „Ak chcete takýto zápas vyhrať, musíte sa postarať o to, aby sa práve títo dvaja nepresadili.“

VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Real Madrid

Zvlášť vyzdvihol výkon 22-ročného pravého obrancu Conora Bradleyho.

„Conor bol fantastický. Postaviť sa Viníciusovi toľkokrát v situácii jeden na jedného – to nezvládne každý. Dnes to zvládol výborne,“ pochválil ho tréner.

Víťazstvo proti Realu nadviazalo na sobotný ligový úspech 2:0 nad Aston Villou, ktorým Liverpool prerušil mizernú sériu štyroch ligových prehier po sebe (šesť v siedmich zápasoch naprieč všetkými súťažami).

„Mali sme veľmi zlé obdobie, čo sa týka výsledkov. Žiadna výhovorka na svete neospravedlní toľko prehier,“ priznal Slot. „Ale odohrali sme množstvo zápasov v krátkom čase. Dnes sme však čelili súperovi, ktorý tiež hral v sobotu, takže obaja sme mali len dva dni oddychu.

A samozrejme, domáce prostredie pomáha. Z posledných ôsmich zápasov sme hrali šesť vonku, takže fanúšikovia vám dokážu dať ten potrebný impulz, keď už trochu dochádzajú sily.“

    dnes 08:25
