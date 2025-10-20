Aj Salah len krútil hlavou. United dostali Liverpool do najväčšej krízy za 70 rokov

LIVERPOOL. Tréner Liverpoolu Arne Slot priznal, že ho čaká náročná úloha pozdvihnúť tím po tom, čo Manchester United dosiahol na Anfielde cenné víťazstvo a úradujúcemu šampiónovi Premier League pripravil štvrtú prehru v rade.
Slot po zápase ľutoval nevyužité šance svojich zverencov. Cody Gakpo trikrát trafil konštrukciu brány a v závere duelu pri prehre 1:2 spálil aj obrovskú možnosť na vyrovnanie.
Ani Mohamed Salah nemal svoj deň – z bezprostrednej blízkosti poslal loptu ďaleko vedľa brány a po nepodarenom zakončení len neveriacky krútil hlavou. Pre egyptského útočníka to bol už siedmy zápas bez gólu z hry.
Slot si uvedomuje vážnosť situácie. Ak by Liverpool v stredu prehral v Lige majstrov proti Eintrachtu Frankfurt, bola by to prvá séria piatich prehier za sebou od septembra 1953.
„Pre trénera výzvy nikdy nekončia,“ povedal Slot. „Či ide o výhry na začiatku, prevzatie veľkého klubu alebo nástup po niekom, ako je Jürgen Klopp – každá etapa prináša svoje skúšky. Teraz je výzvou zvládnuť sériu štyroch prehier. Taký je život futbalového manažéra.“
Sebavedomie tímu zostáva
Napriek nepriaznivým výsledkom holandský tréner zdôraznil, že sebadôvera mužstva zostáva zachovaná.
„V každom zápase, ktorý sme prehrali, sme si v druhom polčase vytvorili množstvo gólových príležitostí,“ povedal.
VIDEO: Zostrih zápasu Liverpool - Manchester United
„Ak v tom budeme pokračovať a zlepšíme niekoľko detailov, máme všetky dôvody veriť, že výsledky sa obrátia. Keď však dobiehate zápas, musíte viac riskovať – a práve v tom máme obranné problémy,“ dodal.
Slot zároveň vyjadril nespokoj s úvodným gólom Bryana Mbeuma už v prvej minúte stretnutia. Podľa neho sa mal zápas prerušiť pre zranenie hlavy Alexisa Mac Allistera, ktorý následne potreboval štyri stehy.
„V tejto chvíli by som sa nemal sťažovať, ale situácia bola jasná,“ uviedol. „Po tom, čo Macca zostal ležať, sme mali reagovať lepšie.
Zdravie hráčov je prvoradé a ak niekto potrebuje štyri stehy, je logické, že potrebuje ošetrenie. Napriek tomu to nie je dôvod prehry – tým bol veľký počet nepremenených šancí.“
Neuspokojivé výsledky prichádzajú napriek tomu, že Liverpool v letnom prestupovom období minul rekordných 446 miliónov libier (599 miliónov dolárov).
Tím posilnili hviezdne akvizície ako Alexander Isak (britský prestupový rekord), Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez a ďalší.
Amorim sa bráni eufórii
Tréner Manchesteru United Ruben Amorim označil víťazstvo nad Liverpoolom za najväčší triumf od svojho nástupu pred 11 mesiacmi, no zároveň zdôraznil, že tím zostáva nohami pevne na zemi.
Triumf na Anfielde znamenal pre portugalského kouča prvé dve víťazstvá za sebou od jeho príchodu a zároveň prvý úspech United na pôde Liverpoolu takmer po desiatich rokoch.
„Nemám s Manchesterom zatiaľ veľa víťazstiev, takže toto je veľmi dôležité… Myslím si, že je to najväčšia výhra počas môjho pôsobenia v klube,“ povedal Amorim. „Sú to dve výhry v rade, navyše na Anfielde — to je veľmi významné. Každý detail tohto zápasu bol dôležitý.“
Štyridsaťročný tréner, ktorý počas náročného prvého roka čelí veľkému tlaku, však odmieta predčasné oslavy.
„Chcem, aby ste v médiách pokračovali v tej negatívnej rétorike. Nechajte to tak, to mi vyhovuje,“ povedal s úsmevom novinárom.
„Naším cieľom je vyhrať tri zápasy po sebe a až potom môžeme začať rozmýšľať o umiestnení v prvej štvorke či šestke. Už sme povedali, že chceme postúpiť do Európy. Toto víťazstvo na tom nič nemení.
Sme ten istý tím ako pred 90 minútami — len pohľad ľudí na nás sa zmenil. Čaká nás ešte veľa práce. V niektorých momentoch sme mali aj šťastie, ale ukázali sme skvelého tímového ducha. A ten musíme preniesť aj do ďalšieho zápasu. Cieľ zostáva rovnaký.“
Amorim sa tešil aj z toho, že jeho tím pripravil radosť cestujúcim priaznivcom United.
„Pre našich fanúšikov je to nesmierne dôležité, pretože prežívajú ťažké obdobie,“ povedal. „Dnes videli na ihrisku iné mužstvo. Prísť sem, na štadión úradujúcich šampiónov a najväčších rivalov, a počuť ich spievať počas zápasu — to je pre nás obrovské. Toto víťazstvo patrí im.“