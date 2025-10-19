V prípade víťazstva by poskočili na druhé miesto. Spurs však domáci zápas nezvládli

Momentka zo zápasu Premier League medzi Tottenham Hostpur a Aston Villa. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. okt 2025 o 17:11
Prehrali s Aston Villou 1:2.

LONDÝN. Futbalisti Aston Villy zdolali 2:1 Tottenham Hotspur v nedeľňajšom stretnutí 8. kola Premier League.

Domácich poslal už v 5. minúte do vedenia Bentancur, ale hostia otočili skóre po výstavnom góle Rogersa v 37. minúte a presnej strele spoza šestnástky v podaní Buendiu v 77. minúte.

Emeryho zverenci si tak v najvyššej anglickej súťaži pripísali tretie víťazstvo za sebou a Tottenhamu ukončili sériu štyroch ligových duelov bez prehry.

Tottenham Hotspur - Aston Villa 1:2 (1:1)

Góly: 5. Bentancur - 37. Rogers, 77. Buendia

