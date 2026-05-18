Guardiola je odhodlaný bojovať o titul až do konca: Vyžadujem správnu mentalitu a energiu

Tréner futbalistov Manchestru City Pep Guardiola je odhodlaný dotiahnuť boj o anglický titul až do posledného zápasu sezóny.
Jeho zverencov čakajú ešte dva ligové zápasy a na vedúci Arsenal strácajú dva body.
„Kanonieri“ odohrali svoj duel predposledného kola v pondelok večer doma proti Burnley, City cestuje v utorok na pôdu Bournemouthu.
Tréner City sa odmieta vzdať a sústredí sa na to, aby sa boj rozhodol až v poslednej možnej chvíli.
„Všetko, čo chceme, je mať možnosť zabojovať doma v poslednom kole s našimi fanúšikmi. Ak chceme predĺžiť boj o tieto posledné štyri alebo päť dní, musíme vyhrať,“ citovala agentúra DPA vyjadrenie Španiela z pondelkovej tlačovej konferencie.
Guardiola bol v uplynulom období frustrovaný z rozpisu zápasov a nepáčil sa mu dátum preloženého súboja proti Crystal Palace a ani utorkového duelu na juhu Anglicka.
„Citizens“ odohrajú štyri zápasy za 11 dní, tri zatiaľ zvládli. V tom poslednom zdolali vo Wembley londýnsku Chelsea a zdvihli nad hlavu FA Cup.
Hráčov City nečaká na ihrisku šiesteho tímu PL nič jednoduché, ich utorkový súper neprehral 16 zápasov za sebou a v apríli vyhral aj na štadióne Emirates.
„Keď sa dostanete do záverečných zápasov a hráte o niečo dôležité, zatiaľ čo súper už o nič nehrá, je to vždy jednoduchšie.
Teraz to tak nebude a oni mali 10 dní na to, aby sa na nás pripravili. My hráme každé tri dni, čiže veľa toho nenatrénujeme. Budem vyžadovať najmä to, aby mali hráči tú správnu energiu a mentalitu.“
V poslednom kole v nedeľu 24. mája vycestuje Arsenal na pôdu Crystal Palace a Manchester City privíta Aston Villu.