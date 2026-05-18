Éra Guardiolu v Manchestri City smeruje ku koncu. Tréner by mal opustiť klub po desiatich rokoch

Tréner Pep Guardiola toto leto opustí svoju pozíciu trénera Manchesteru City, čím sa skončí jedno z najúspešnejších období v histórii Premier League.
Očakáva sa, že ho nahradí bývalý tréner Chelsea Enzo Maresca.
Viaceré zdroje oboznámené so situáciou uvádzajú, že Guardiola sa pripravuje na odchod zo City na konci sezóny, v ktorej jeho tím získal Carabao Cup aj FA Cup.
Sobotňajšie víťazstvo nad Chelsea zabezpečilo 55-ročnému trénerovi už 20. významnú trofej počas jeho desaťročného pôsobenia na Etihad Stadium.
Maresca je teraz považovaný za hlavného kandidáta na prevzatie tímu, ktorý stále môže získať aj titul v Premier League.
The Athletic už v decembri informoval o Marescovi v čase, keď silnelo presvedčenie, že Guardiola ukončí svoju žiarivú dekádu v Manchesteri City.
Maresca následne v januári opustil Stamford Bridge a The Athletic odhalil, že Chelsea informoval o tom, že rokuje so zástupcami City o možnosti prevziať trénerskú pozíciu.
Guardiolova zmluva so City mala pôvodne platiť až do júna 2027 po tom, čo v novembri 2024 podpísal nový kontrakt.