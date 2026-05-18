Fernandes sa zaradil k ikonám. V Anglicku vyrovnal rekord a môže ho aj prekonať

Portugalský futbalista Bruno Fernandes vyhlásil, že je hrdý na vyrovnanie rekordu Premier League v počte asistencií v jednej sezóne. O maximum sa doteraz delili „veľké mená“ Thierry Henry a Kevin De Bruyne.
Kapitán Manchestru United bude mať budúcu nedeľu proti Brightonu šancu osamostatniť sa na čele historického poradia.
Tridsaťjedenročný stredopoliar pomohol tímu Michaela Carricka zaistiť si konečné tretie miesto, keď v nedeľnom víťaznom zápase proti Nottinghamu Forest (3:2) pripravil tretí gól United Bryanovi Mbeumovi.
Fernandes je iba tretím hráčom, ktorý v jednej sezóne Premier League zaznamenal 20 asistencií. Pred ním to dokázali Henry v ročníku 2002/2003 a De Bruyne v sezóne 2019/2020.
„Som, samozrejme, veľmi hrdý. Hovoríme o Thierrym a Kevinovi, dvoch z najväčších mien Premier League. Som veľmi vďačný a šťastný, že sa mi to podarilo. Je to pre mňa veľký moment,“ uviedol Fernandes, ktorého rekordný piatykrát vyhlásili za hráča roka Manchestru United.
Na čele rebríčka sa môže osamostatniť v nedeľňajšom záverečnom zápase na ihrisku Brightonu.
„Stále sa budem snažiť vytvárať šance pre tím a dúfať, že sa to môže podariť. Ak sa tak nestane, aj tak budem veľmi šťastný, pretože 20 asistencií v Premier League som ešte nikdy nemal. Nemal som ani 19, takže aj keby som skončil na tomto čísle, bol by som spokojný,“ dodal.