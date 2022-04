Liverpool dostal od Benficy tri góly, náskok z prvého zápasu mu však stačil

Liga majstrov - štvrťfinále, 2. zápas

Priebeh zápasu Liverpool FC - Benfica Lisabon

I. polčas:

Aj v pozmenenej zostave "The Reds" kontrolovali dianie na ihrisku a v 21. min sa dostali do vedenia. Cimikas zahrával rohový kop, najvyššie naň vyskočil jeho kolega v obrane Ibrahima Konate a loptu poslal hlavičkou do siete.

O dve minúty rozvlnili sieť aj hostia, no Nunezov gól neplatil pre ofsajd. O deväť minút sa už Goncalo Ramos dokázal ofsajdovej pasci vyhnúť a vyrovnal skóre. Liverpool mohol dať gól do šatne, no Keita tesne minul bránu.