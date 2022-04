Trénerovi Bayernu sa vyhrážali smrťou, hrozili aj jeho blízkym

MNÍCHOV. Julian Nagelsmann podľa vlastných slov dostal stovky vyhrážok smrťou po tom, ako jeho Bayern Mníchov vypadol vo štvrťfinále Ligy majstrov.

Bavori podľahli v prvom zápase španielskemu Villarrealu najtesnejším rozdielom 0:1 a v utorok dokázali doma uhrať len remízu 1:1.

"Viem, že vždy budem kritizovaný zo všetkých strán, to je normálne a dokážem s tým žiť. So 450 vyhrážkami smrťou na instagrame to však tak jednoduché nie je," uviedol nemecký kormidelník pre agentúru AFP.