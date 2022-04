Spálili mu kopačky, spal na ulici. Bayern vyradil zázračný mladík

„Spočiatku som nevedel, čo mi dávajú jesť. Nepáčilo sa mi to a nechutilo mi to. Mäso a všade krv. Trvalo to dlhšie, ale prispôsobil som sa. A Španielsko som si zamiloval,“ dodal.

Chukwueze: Idem správnym smerom

Špecializovaný portál transfermarkt.com odhaduje jeho hodnotu na dvadsať miliónov eur. Zaujímať o jeho služby by sa mal anglický Liverpool FC.

„Som šťastný, že hrám futbal a uvidím, kam ma to zavedie. Viem, že idem správnym smerom, treba len zostať trpezlivý. Nie som typ človeka, ktorý chce všetko hneď. Na ceste k väčším cieľom robím menšie kroky,“ prezradil.

Talentovaný Afričan verí, že vďaka prístupu a schopnostiam môže zájsť ďaleko.

„Je to len na mne. Základ je, že milujem tréning. Od chvíle, keď sa zobudím, chcem kopať do lopty. Je to pre mňa radosť,“ uzavrel Samuel Chukwueze, autor postupového gólu Villarrealu do semifinále Ligy majstrov.