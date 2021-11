Liverpool môže spečatiť postup, Škriniar bude opäť čeliť nováčikovi

Medzi elitnú šestnástku v stredu môže preniknúť aj Ajax Amsterdam, ktorý sa predstaví na pôde Borussie Dortmund. Potrebuje na to dosiahnuť lepší výsledok ako Sporting Lisabon v domácom stretnutí s Besiktasom Istanbul.

"The Reds" nedávno vyhrali na pôde španielskeho majstra 3:2, keď dokázali využiť vylúčenie francúzskeho útočníka Antoinea Griezmanna.

BRATISLAVA. Futbalisti FC Liverpool sa môžu v stredu prebojovať do osemfinále Ligy majstrov 2021/2022. Stane sa tak v prípade, že vo svojom štvrtom vystúpení v B-skupine zdolajú na Anfield Road hráčov Atlética Madrid.

Pôjde už o štvrtý vzájomný zápas oboch súperov v Lige majstrov za uplynulých 18 mesiacov. Španielsky klub vyradil Liverpool v minulej sezóne v play off. Klopp sa potom sťažoval na herný štýl súpera:

Spomenuté mužstvá sa tak môžu pridať k Bayernu Mníchov a Juventusu Turín. Oba kluby si totiž v utorok zabezpečili ako prvé postup do vyraďovacej časti.

"Nechápem, že pri kvalite ich hráčov hrajú takto. Koke, Saul či Llorente môžu hrať lepší futbal, ale zdolali nás, takže OK."

"Bolo to bláznivé, lebo sme mali všetko pod kontrolou, veľmi veľa šancí, ale naši útočníci ich nevyužili. Urobili sme potom príliš veľa chýb. V Lige majstrov si to nemôžeme dovoliť," povedal Marsch.

V druhom zápase skupiny sa milánsky AC na San Sire predstaví proti FC Porto, ktoré má štyri body rovnako ako Atlético. "Rossoneri" sú v Serii A v úplnom popredí, ale v milionárskej súťaži je to iný príbeh.

V závere sme skúsili hru vabank, no inkasovali sme druhýkrát a bolo po všetkom. Urobili sme veľa chýb a pykali sme."

V D-skupine sa taliansky majster Inter Miláno so slovenským obrancom Milanom Škriniarom predstaví v Tiraspole. Inter doma moldavské prekvapenie sezóny zdolal 3:1, ak chce mútiť postupové vody, musí zabodovať aj na jeho pôde.

Mladý Brazílčan v úvode sezóny dlho čakal na svoju šancu a keď prišla, chopil sa jej, ako sa patrí. Stala sa z neho "gólová mašina" tímu. Na konte má už sedem gólov, ktoré nastrieľal v jedenástich zápasoch La Ligy.

"Nie som žiadny kúzelník, iba má moju dôveru a on ju spláca gólmi na trávniku. To je všetko. Som za neho naozaj rád, pretože je to hráč s veľkou budúcnosťou," dodal taliansky kou na adresu svojho zverenca.