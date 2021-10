Šláger Ligy majstrov mal nešportový koniec. Simeone nepodal ruku Kloppovi

"Normálne nemám vo zvyku zdraviť sa po zápase. Nemám to rád a nezdá sa mi to vhodné, pretože vždy bude niekto nespokojný s výsledkom. Oni majú odlišnú kultúru a ja sa s ňou nestotožňujem," vyhlásil Simeone.

Francúzsky útočník bol ústrednou postavou aj ďalšieho zvratu. V 58. minúte videl červenú kartu za vysokú nohu do tváre Roberta Firmina a stal sa prvým hráčom, ktorý sa v jednom zápase Ligy majstrov zapísal viackrát do listiny strelcov aj vylúčených.

Hostia sa veľmi rýchlo dostali do dvojgólového vedenia vďaka Mohamedovi Salahovi a Nabymu Keitovi. Domáci stihli vyrovnať ešte do prestávky dvoma zásahmi Antoinea Griezmanna.

"Nezaujíma ma ako, podstatné je, že sme zvíťazili. Podľa očakávaní to bolo náročné, na začiatku sa nám darilo až prekvapujúco dobre. Nečakali sme však, že to bude až také ofenzívne, po dvoch nádherných góloch sme rýchlo viedli 2:0 a predvádzali sme dobrý futbal. Vzadu sme nezaplátali niektoré diery a dvakrát sme inkasovali, to nebolo v poriadku. Cez prestávku sme sa oklepali a odohrali sme solídny druhý polčas, v ktorom hrali obe mužstvá intenzívne.

´Špinavé´ tri body sú často tie najdôležitejšie a tieto boli ´špinavé´. Nebol to nás najlepší výkon, ale bol to významný krok," povedal Klopp pre portál BBC.