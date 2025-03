ONLINE: Lazio Rím - FC Viktoria Plzeň dnes, Európska liga LIVE (odveta osemfinále)

První duel osmifinále hraný v Plzni První zápas mezi Plzní a Laziem naplno ukázal, jak dokáže být fotbal někdy krutý, zároveň krásný. Nejprve v prvním poločase skóroval Pavel Šulc po rohovém kopu, nicméně branku kvůli těsnému ofsajdu nemohl platit. Vzápětí se prosadil na druhé straně Romagnoli, který nedal hlavou šanci Jedličkovi zasáhnout. Ve druhém poločase Kalvach naservíroval míč Durosinmimu, který srovnal. Následně Lazio obdrželo dokonce dvě červené karty, Viktoria měla drtivý tlak, nespočet šancí, avšak v posledních vteřinách utkání se do míče opřel Isaksen, jehož rána nemohla být přesnější. Lazio i o devíti hráčích vybojovalo na západě Čech těsnou výhru 2:1. Branky: 53. Durosinmi (Kalvach) – 18. Romagnoli (Noslin), 90+8. Isaksen (Guendouzi) Karty: 61. Kalvach (PLZ), 71. Cadu (PLZ), 75. Červ (PLZ) – 63. Vecino (LAZ), 84. Patric (LAZ) 77. Rovella (LAZ), 90+3. Gigot (LAZ) Držení míče: 57 % : 43 %. Střely na branku: 4:4. Střely mimo: 2:4. Rohy: 7:2. Ofsajdy: 2:0. Fauly: 16:13. FC Viktoria Plzeň: Jedlička – Dweh, Marković, Jemelka – Memić (84. Kopic), Červ (80. Panoš), Kalvach (C), Cadu – Vydra, Šulc – Durosinmi (85. Adu). Náhradníci: Tvrdoň, Baier – Paluska, Sojka, Doski, Havel, Valenta, Vašulín. Trenér: Miroslav Koubek. S. S. Lazio: Provedel – Marušić (C), Gigot, Romagnoli, Tavares (55. Lazzari) – Guendouzi, Rovella – Isaksen, Pedro (62. Vecino), Noslin (62. Tchaouna) – Dia (82. Patric). Náhradníci: Mandas, Furlanetto – Gila, Milani, Nazzaro, Serra. Trenér: Marco Baroni.

S. S. Lazio Řím Società Sportiva Lazio je italský fotbalový klub sídlící v Římě v regionu Lazio. Klub byl založen 9. ledna 1900 patnácti mladými sportovci jako Società Podistica Lazio ve čtvrti Prati. Na počest Řecka, kolébky olympijských her, byly zvoleny barvy bílá a světle modrá. Jako symbol klubu byl vybrán orel, který ve starověké symbolice představuje antického boha Dia a zároveň znak římských legií. Od svého založení získalo Lazio celkem 17 trofejí. Nejvyšší italskou soutěž vyhrálo dvakrát, v roce 1974 a na přelomu let 1999 a 2000. V některých obdobích hrálo také druhou italskou ligu, kterou jednou ovládlo, a to v sezoně 1968/1969. Ve druhé lize strávilo dohromady 12 sezon, ale od roku 1989 je pravidelným účastníkem Serie A. Velkých úspěchů dosáhlo Lazio především v domácích pohárech, kde většinu trofejí získalo v 21. století. Italský pohár vyhrálo sedmkrát a italský superpohár pětkrát. Ve svém muzeu má také dvě trofeje z mezinárodních soutěží. První z nich je Pohár vítězů pohárů, jehož bylo Lazio posledním držitelem, než byla soutěž zrušena. Druhou trofejí je Evropský superpohár, který vybojovalo ve finále proti Manchesteru United. Lazio si v letošním ročníku ligové fáze Evropské ligy vedlo skvěle. V základní skupinové fázi obsadilo první místo, když z osmi zápasů získalo 19 bodů. Až na dvě výjimky pokaždé zvítězilo. Poprvé Lazio ztratilo plný bodový zisk proti Ludogoretsu, když se zápas obešel bez jediné vstřelené branky. Jediná porážka přišla až v posledním utkání této fáze, kdy se o ni postarala portugalská Braga výsledkem 0:1. Výhry si italský celek připsal proti Dynamu Kyjev (3:0), Nice (4:1), Twente (2:0), Porto (2:1), Ajaxu (3:1) a Realu Sociadad (3:1).

Šestnáctifinále proti Ferencvárosi Budapešť Úvodní duel se hrál v maďarské Budapešti. Viktoria Plzeň ho prohrála 0:1. Jedinou branku vstřelil v prvním poločase po tečované ráně Mohammad Abú Fání. Západočeši toužili ve druhém poločase srovnat, český celek měl opticky více ze hry, ale gólový okamžik nepřišel. Pro odvetný zápas nemohl Ferencvárosi počítat s nejlepším hráčem, útočník Varga, ten se v samotném závěru nešikovně vykartoval. Odveta se hrála ve Štruncových sadech a to byla zcela jiná písnička. Od prvních minut si šla Viktoria jasně za postupem, branku Budapeště zasypala několika střelami, z toho nakonec hned tři byly gólové. Nejprve se prosadil po rohu Václav Jemelka, následně po chybě a rychlém přechodu do útoku přidal druhou branku Pavel Šulc, třetí zásah do slabin přidal následně Rafiu Durosinmi. Ve druhém poločase si Plzeň již postup zkušeně pohlídala.

