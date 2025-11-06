VIDEO: Góly zápasu KuPS Kuopio - Slovan Bratislava v Konferenčnej lige

TAMPERE. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava hrajú svoj tretí zápas v ligovej fáze Konferenčnej ligy.
Na fínskej pôde v Tampere išli rýchlo do vedenia, keď už v tretej minúte sa po peknej akcii presadil Nino Marcelli.
Slovan si však vedenie neudržal, keď inkasoval tesne pred polčasovou prestávkou z kopačky Clintona Antwiho.
Kuopio nastúpilo lepšie aj do druhého dejstva, keď už v 48. minúte išlo do vedenia zásluhou Petteriho Pennanena.
