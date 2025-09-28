Fanúšikovia Košíc a Prešova si užili šou. Bláznivé východniarske derby malo všetko okrem víťaza

KOŠICE. Východniarske derby veľkých rivalov z Košíc a Prešova, ktoré zažila prvá liga po dvanástich rokoch, malo v Košickej futbalovej aréne všetko, čo malo mať. Nemalo len víťaza.
Fantastická osemtisícová kulisa s pyrotechnikou, viac či menej vydarenými choreami oboch fanúšikovských táborov, ktoré sa celý zápas prekárali, štyri pekné góly a napokon infarktový záver s nepremenenou penaltou Prešova a tyčkou Košíc.
A po zápase aj s natískajúcou sa otázkou, do akej miery je po ďalšej domácej strate bodov a zotrvaní na poslednom mieste tabuľky roztrasená stolička košického trénera Romana Skuhravého.
Obe strany vyzdvihli fanúšikov
„Dobrý zápas pre fanúšika. Padalo veľa gólov a bolo tam veľa šancí, malo to energiu. Fanúšikovia k tomu prispeli dobrou atmosférou.
Takéto derby si určite dlho zapamätáme a verím, že budú fanúšikovia chodiť aj naďalej, lebo je ich cítiť a ženú nás dopredu,“ hodnotil domáci Matej Jakúbek, ktorý sa v úvode druhého polčasu druhým gólom v sezóne postaral o obrat v skóre.
Na druhej strane sa k nemu pridal aj Roman Begala, ktorý svojim prvým gólom v sezóne v nadstavenom čase otváral skóre zápasu.
„Bol to bláznivý zápas, ale to k derby patrí. Slušný futbal, padlo veľa gólov a škoda toho konca, mohli sme zvíťaziť. Ale napokon spravodlivý zápas a takto to malo dopadnúť. Veľká vďaka patrí našim fanúšikom, ktorí vytvorili neskutočnú atmosféru.
Ďakujeme za túto podporu, ktorú dostávame. Každý jeden zápas, či domáci, či vonkajší, stále sú s nami,“ povedal Begala.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Prešov
Šok pred prestávkou a budíček po nej
Už v druhej minúte sa na košického brankára Matúša Kiru rútili Martin Regáli a Stanislav Olejník, ale šťastie stálo pri domácich, keď lopta trafila Kiru do hlavy asi desať metrov pred šestnástkou.
O päť minút neskôr sa domáci fanúšikovia opäť chytali za hlavy, keď Kiru prekvapil odskok lopty, ale našťastie za ním nikto z hostí nenabiehal.
Domáci sa otriasli po štvrťhodine hry a kontrolovali hru, ale svoje náznaky šancí nevyužili a v samom závere takmer z ničoho išli do vedenia hostia, keď domáca obrana nechala Romanovi Begalovi priveľa priestoru pred šestnástkou a jeho strela do dolného rohu bránky zapadla za Kiru.
Košičania do druhého polčasu vybehli úplne inak a po viacerých šanciach napokon v priebehu necelých štyroch minút otočili skóre, najprv sa strelou spoza šestnástky presadil Roman Čerepkai, ktorý kopal aj gólový roh.
Našiel na prednej tyči Michala Domíka, jeho strelu z prvej brankár Pavol Bajza len vyrazil a Jakúbek upratal loptu do odkrytej brány.
„Nebol žiadny krik. Chceli sme pridať emóciu, energiu a trochu na nich vyšliapnuť aj v presingu a myslím si, že sa nám to podarilo.
Dupli sme na plyn, podarilo sa nám otočiť a boli sme trošku v laufe,“ odpovedal Jakúbek na otázku, čo sa dialo v šatni po nešťastnom závere prvého polčasu.
Kotula sa v tridsiatke dočkal prvého gólu
Košičania po otočke v skóre ovládli zápas, ale už nedokázali streliť ďalší gól. Mrzelo to aj trénera Romana Skuhravého.
„Teší ma vstup do druhého polčasu, bola tam energia aj kvalita, pretože obidva góly boli vypracované. Mrzí ma, že sme tam nezvýšili na 3:1.
Niekedy sa stane, a stalo sa nám to znova, že súper hoci má menej príležitostí, ten gól dá. Dostali sme ho po chybe v prechodovej fáze, keď sme tam mali loptu pod kontrolou,“ povedal smerom k situácii, ktorá prišla dvanásť minút pred koncom.
Už po niekoľkýkrát v tejto sezóne Košičania inkasovali spoza šestnástky, keď premiérovým gólom v najvyššej súťaži napokon na konečných 2:2 vyrovnával striedajúci Juraj Kotula.
„Mám už tridsať a dlho som čakal na ten prvý gól. Veľmi sa teším z toho, že padol práve v takomto zápase, v takomto významnom derby a že vďaka nemu berieme aspoň bod,“ dodal.
Srdciari v závere blízko infarktu
Keď už sa zdalo, že sa obe mužstvá zmierili s remízou, prišiel infarktový záver. Prešovský kapitán Martin Regáli unikal brániacemu Jurajovi Teplanovi až do šestnástky, ten už takmer pri bránkovej čiare namiesto odstavenia telom chcel zasiahnuť loptu nohou, cez ktorú Regáli prepadol a rozhodca Michal Očenáš nekompromisne ukázal na biely bod.
Hoci sa hovorí, že faulovaný hráč by penaltu kopať nemal, Regáli to vzal na seba, ale Kira jeho polovysoký pokus k žrdi vyrazil. Vinu vzal na seba čiastočne aj tréner Prešova Vladimír Cifranič.
„Keby dal penaltu, tak sa o tom nebavíme. Musím to zobrať aj na seba, pretože sme neurčili druhého hráča na penaltu.
Ale máme dosť skúsených hráčov na to, aby to jednoducho zobrali na seba. Nič mu nebudem vyčítať. Taký je futbal a asi to tak malo byť,“ priznal.
Regálimu nič nevyčítali ani spoluhráči. „Už na ďakovačke s fanúšikmi sme ho povzbudzovali, takisto celý kotol kričal jeho meno. Myslím si, že sa z toho veľmi rýchlo otrasie,“ verí Kotula.
Aby toho nebolo v závere dosť napokon mohli strhnúť víťazstvo na svoju stranu aj Košičania z posledného útoku. Hlavička Jakúbeka ale len oblizla tyčku prešovskej bránky.
„Bežal som tam už naslepo, lebo som vedel, že príde lopta na zadnú tyč. Padlo to tam spoza hráča, ja som bol už pred bránou, snažil som sa to hneď usmerniť na tú prvú tyč. Takú šancu by som mal premeniť, takže beriem to na seba,“ priznal Jakúbek.
Kamaráti Kira s Regálim si penaltu vydiskutovali
Tak ako zaujímavé bolo derby, rovnako zaujímavé to bolo aj po zápase v útrobách štadióna. Najprv sa pred novinármi k nepremenenej penalte vrátil Regáli.
„Mali sme Košice na lopate, ale žiaľ Bohu som zahodil jedenástku a skončilo to asi zaslúženou remízou.
Ja som bol rozhodnutý, kam to budem kopať a Kiri spravil dobrý zákrok. Myslím si, že som to kopol aj prudko, jediné, čo si troška vyčítam, že som loptu zbytočne troška zdvihol, ale stalo sa.
Taký je futbal, chvalabohu ani Košice nevyužili svoju šancu, ktorú mali po tej jedenástke,“ povedal Regáli, ktorého slová pozorne počúval aj čakajúci Matúš Kira.
Trošku sa ešte ponaťahovali, prišlo aj priateľské objatie, keďže obaja sú dobrí kamaráti ešte z viacročného spoločného pôsobenia v Michalovciach a pred novinárov predstúpil Kira.
„Poznáme sa dobre a to je to horšie pre brankára, pretože on pozná mňa a ja jeho. V duchu on vie, že ja budem vymýšľať a vymyslel som to chvalabohu dobre.
Čakal som ju do stredu, lebo viem, že on je „hajzel“ ako futbalista. Chlapec výborný, ale na ihrisku sa takto chová, ale to myslím v dobrom.
Čakal som do poslednej chvíli, a a snažil sa trafiť stranu. Tréner brankárov nám síce hovoril, kam to posiela, ale nekopol to tam, nakoniec to bol dobrý inštinkt,“ dodal Kira.
Skuhravého sa zastal aj Cifranič
Aj tréneri sa po zápase zhodli, že remíza bola napokon asi spravodlivá. Prešovského Vladimíra Cifraniča potešil výkon z prvého polčasu, mrzel ho vstup do druhého a ustráchaných nesebavedomých pätnásť minút, počas ktorých Košice otočili skóre.
Podľa Romana Skuhravého by bolo pre Košice veľmi kruté, keby zápas prehrali gólom z penalty v nadstavenom čase.
Získaný bod ani pre jedného zo súperov z hľadiska tabuľky veľa nevyriešil. Košičania ostali stále s trojbodovým mankom poslední, Prešov vďaka skóre aspoň an jeden deň preskočil Ružomberok a Komárno.
Už pred zápasom sa v kuloároch šepkalo o tom, že stolička trénera Skuhravého je poriadne roztrasená.
„Ja za seba nepociťujem žiadny tlak. Ja budem dokonca svojho života tréner, a je jedno či budem trénovať Košice, alebo žiakov v Příbrame.
Robím všetko pre to, aby som si urobil svoju prácu a zrkadlo si nastavujem ja. Keby som mal pocit, že tomu mužstvu už nemám čo dávať, tak budem prvý, ktorý odstúpi,“ reagoval Skuhravý s tým, že odvolanie trénera je právom každého majiteľa.
VIDEO: Reakcie oboch trénerov po derby Košice - Prešov
Zastal sa ho aj Cifranič, s ktorým sa kedysi stretol v ešte československých mládežníckych reprezentačných výberoch.
„Odviedol fantastickú prácu v Podbrezovej, odviedol fantastickú prácu tú v Košiciach. To, že nemá s mužstvom dobrý začiatok by v žiadnom prípade nemalo vyvolávať polemiky o tom, či je to dobrý tréner pre Košice. Nie je to na mieste,“ povedal.
Skuhravý: Keď ešte v stredu budem trénerom Košíc
Košičanov čaká už v stredu domáca dohrávka druhého kola s Dunajskou Stredou a vzápätí o týždeň zápas v Žiline.
„Musíme opäť dvihnúť hlavy. Niekedy dlhú dobu nedostanete nič zadarmo, keď o to naozaj silno nepožiadate. A my si o to silno požiadať musíme,,“ povedal Skuhravý, ktorý napokon naznačil aj čo to o svojej pozícii v klube.
„Ak ešte v stredu budem trénerom Košíc...,“ nedokončil vetu a smerom k najbližšiemu dvojzápasu dodal:
„S týmito súpermi je to pre nás jednoduchšie, lebo chcú proti nám hrať futbal a to tomuto mužstvu vyhovuje. Vlani sme ukázali, že to ide a teraz sme v princípoch ďalej ako sme boli pred rokom na jeseň.“