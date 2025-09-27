Atraktívne východoslovenské derby víťaza neprinieslo. Prešov nepremenil v nadstavení penaltu

Niké liga - 9. kolo
FC Košice - Tatran Prešov 2:2 (0:1)
Góly: 53. Čerepkai, 57. Jakúbek - 45. Begala, 78. Kotula
Rozhodovali: Očenáš - Jekkel, Pacák
ŽK: Čerepkai, Zsigmund, Teplan, Kakay, Krivák - Begala, Regáli
Diváci: 8111
Košice: Kira - Teplan, Krivák, Kružliak (83. Miljanič) - Kakay (79. Kovács), Jakúbek, Zsigmund, Gallovič, Domik (79. Magda) - Čerepkai, Perišič (88. Rehuš)
Prešov: Bajza - Revenco, Bondarenko, Balodis, Sipľak - Begala, Souček (67. Kotula), Morim (54. Sagna, 75. Masaryk) - Olejník, Regáli, Römling (66. Krasniqi)
BRATISLAVA. Futbalisti FC Košice a FC Tatran Prešov remizovali v sobotňajšom zápase 9. kola Niké ligy 2:2.
Košičania majú na konte štyri body a ostali na poslednom 12. mieste tabuľky s trojbodovým mankom na tri tímy, medzi ktorými figuruje aj Prešov.
Duel spestrila prvá Slovenka, ktorá vystúpila na K2 bez doplnkového kyslíka Lenka Poláčková, ktorá sa postarala o čestný výkop.
Zaujímavé dianie ponúkli aj oba fankluby, ktoré zabavili divákov transparentami. Prvý polčas však veľa futbalovej krásy nepriniesol.
Hostia začali ofenzívnejšie, ale viacero ich ofenzívnych akcií stroskotalo vo finálnej prihrávke. Košičania sa rozbiehali pomalšie, no v 24. minúte boli blízko ku gólu po tom, čo Miljanič zblízka hlavičkoval iba do pripraveného brankára Bajzu.
Do kabín išli spokojnejší Prešovčania, ktorých poslal do vedenia Begala po tom, čo v rýchlej akcii skúsil strelu spoza šestnástky, ktorá zapadla Kirovi k ľavej žrdi - 0:1.
Košičania vstúpili do druhého polčasu aktívne a po viacerých nádejných situáciách vyrovnali v 53. minúte. Čerepkai sa pred šestnástkou zbavil protihráča a ľavačkou poslal krížnu strelu, na ktorú Bajza nedosiahol - 1:1.
Vyrovnávajúci gól naštartoval domácich hráčov i divákov, ktorých už o tri minúty potešil aj Jakúbek. Po rohovom kope Čerepkaia a strele Domika sa zblízka dostal k odrazenej lopte - 2:1.
Prešov vyrovnal v 78. minúte, keď sa lopta dostala po Olejníkovej strele k nekrytému Kotulovi, ktorý z hranice šestnástky prestrelil Kiru - 2:2.
Ten sa napokon stal hrdinom domácich, keď v nastavenom čase zneškodnil penaltu Regáliho.
Hlasy po zápase
Roman Skuhravý, tréner FC Košice: „Prešov vstúpil do zápasu veľmi dobre. Mal som pocit, že nám chvíľu trvalo na to, kým sme si zvykli na iné rozostavenie. Približne po pätnástich minútach sme obraz hry vyrovnali. Žiaľ, opäť sme dostali góly spoza šestnástky. Aktivita v tomto priestore nám z nejakého dôvodu chýba. Hráčom som počas týždňa chcel dať sebadôveru. V druhom polčase tam bola z našej strany energia aj kvalita. Mrzí ma, že sme nezvýšili na 3:1. Zápas sa skončil spravodlivým výsledkom. Bolo by pre nás kruté, keby sme prehrali. Dnes naši hráči hrali vo fanastickej kulise to, na čo máme. Teraz musíme dvihnúť hlavu, v stredu máme ďalší zápas. “
Vladimír Cifranič, tréner FC Tatran Prešov: „Bolo to kvalitné derby pred krásnou kulisou. V prvom polčase sme hrali organizovane a nepustili domácich do veľkých šancí. V druhom sme mali zlý začiatok, pätnásť minút sme hrali ustráchane a bez sebavedomia. Domáci prehrávali, vsadili viac do útoku a využili to. Hráčov sme upozorňovali, že začiatok môže byť nepríjemný. Žiaľ, inkasovali sme dva góly. Nakoniec je remíza asi spravodlivá. Ďakujem svojim hráčom za výkon, ktorý prišiel po zápase s Ružomberkom, ktorý sme nezvládli hlavne psychicky. Dnes to bol diametrálny rozdiel. Ak pôjdeme takouto cestou, tak pôjdeme aj tabuľkou hore a budeme získavať body.“