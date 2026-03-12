ONLINE: Celta Vigo - Olympique Lyon dnes, osemfinále Európskej ligy (1. zápas)

Futbalisti tímov Celta Vigo a Olympique Lyon dnes hrajú prvý zápas osemfinále Európskej ligy v ročníku 2025/2026.
V zostave hostí nastúpi slovenský brankár Dominik Greif.
ONLINE PRENOS: Celta Vigo - Olympique Lyon (Európska liga, osemfinále, 1. zápas, štvrtok, výsledky)
Európska liga Osemfinále 2025/2026
12.03.2026 o 21:00
Vigo
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lyon
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať osemfinálový zápas Európskej ligy medzi Celta Vigo a Olympique Lyon.
V dnešnom zápase len veľmi ťažko hľadať favorita. Obidve mužstvá majú výborné sezóny. Domácej Celte Vigo patrí v španielskej La lige aktuálne 6. pozícia so ziskom 40 bodov a pozitívnym skóre 37:30. Celta si musela osemfinále Európskej ligy vybojovať v baráži. Stretla sa s gréckym PAOK Solúň. V Grécku zvíťazila tesne 2:1. Na domácej pôde zvíťazila 1:0 a postúpila. Hostia z Francúzska si vybojovali boj v osemfinále priamo. Skončili na 1. pozícii so ziskom 21 bodov a vysoko pozitívnym skóre 21:5. Lyon odohral cez víkend zápas v domácej súťaži. Na domácej pôde remizoval s Paris FC 1:1.
