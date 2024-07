V Ružomberku sa zdržal iba sezónu. Odchovanec Slovana to opäť skúsi v Česku

Následne sa vrátil na Slovensko - dve sezóny bol v Michalovciach a jednu v Ružomberku. Odtiaľ sa vracia naspäť do Česka.

"Oslovil ma môj agent, že by bola možnosť ísť do Dynama. S radosťou som túto ponuku prijal. Bol som tu cez dva týždne. Zázemie je parádne, spolupráca s chlapcami a trénermi skvelé. Keď som zistil, že o mňa má klub po skúške záujem, tak som sa ešte viac potešil a som rád, že sa to doriešilo," neskrýval radosť Kotula, cituje ho klubová stránka.