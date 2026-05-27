VIDEO: Brno nezvládlo prvý duel baráže. Triumf Slovácka spečatil slovenský futbalista

Česká liga - 1. zápas baráže
SK Artis Brno - 1. FC Slovácko 1:4 (1:1)
Góly: 30. Jeřábek - 43. Marinelli, 57. Ndefe, 74. Havlík, 76. Blahút
/P. Blahút skóroval v 76. minúte, v 77. minúte dostal ŽK a hral do 89. minúty, M. Koscelník (obaja Slovácko) hral od 84. minúty a v 87. minúte dostal ŽK/
Futbalisti 1.FC Slovácko sa priblížili k zotrvaniu v najvyššej českej súťaži aj na sezónu 2026/2027. V úvodnom barážovom stretnutí triumfovali na trávniku Artisa Brno 4:1.
Za hostí zaznamenal presný zásah slovenský stredopoliar Patrik Blahút. Odveta je na programe v nedeľu 31. mája o 13.00 h.
VIDEO: Gól Patrika Blahúta
V úvode sa oba tímy snažili vnútiť svoj herný štýl tomu druhému. V 14. minúte unikol po pravom krídle domáci Fomba a obrana Slovácka mala plno práce, aby jeho pokus neskončil gólom.
Rýchla krídelná hra Artisu robila tímu z Uhorského Hradišťa problémy aj v ďalšom priebehu prvého polčasu, vznikla z toho územná prevaha, avšak bez väčších príležitostí na skórovanie. Na druhej strane v 26. minúte tesne minul bránu Brna Blahút.
Artis sa dočkal vedúceho gólu v 30. minúte. Pospíšilov priamy kop vrátil pred pokutové územie Čoudek a Jeřábek poslal loptu presne k tyči Hečovej bránky.
Slovácko inkasovaný gól povzbudil k väčšej ofenzíve. Vyrovnanie mal na kopačke Tetour, ale Slovácko sa presadilo až z dorážky Ouandovej strely, o ktorú sa postaral argentínsky futbalista Marinelli.
Slovácko po prestávke pokračovalo v útočnom trende z konca prvej polovice, Artis kontroval rýchlymi brejkmi, ale neubránil súperovu akciu v 57. minúte. Prienik do šestnástky po osi Tetour-Havlík vrátil pred bránu Ouanda, Marinelliho pokus ešte v sieti neskončil, ale dorážka Ndefeho už áno. Angolský záložník sa trafil prvýkrát v sezóne.
V 64. minúte mohol vedenie sebavedomo hrajúceho Slovácka navýšiť Ouanda, ale z hranice pokutového územia tesne prestrelil. O päť minút neskôr jeho štipľavú strelu Borek s námahou nadvakrát zlikvidoval.
V 73. minúte predviedol svoje majstrovstvo pri zahrávaní priamych kopov Havlík a z 20 metrov zakrútil loptu do šibenice domácej bránky. Za tri minúty zatĺkol prvoligové nádeje Artisu Blahút štvrtým gólom, ktorý mu naservíroval Havlík.