Ostrava so Slovákmi sa udržala v českej lige, v odvete bola suverénna

Futbalisti FC Baník Ostrava oslavujú gól. (Autor: X / FC Baník Ostrava)
ČTK, TASR|30. máj 2026 o 15:29
Táborsko neprešlo cez baráž ani na druhý pokus.

Baráž o účasť v českej lige - odveta

FC SILON Táborsko – FC Baník Ostrava 0:5 (0:2)

Góly: 39. a 80. Škrkoň, 25. Pojezný, 64. Havran, 69. Holzer,

/A. Musák (Ostrava) hral do 75. minúty, V. Budinský, J. Pira a M. Rusnák všetci celý zápas na lavičke náhradníkov, prvý zápas: 0:3, Baník Ostrava sa udržal v najvyššej súťaži/

Futbalisti Baníka Ostrava sa udržali v českej najvyššej súťaži. V odvete baráže vyhrali na trávniku FC Silon Táborsko 5:0 a nadviazali tak na domáci triumf 3:0 z utorka.

Baník poslal do vedenia v 25. minúte Karol Pojezný a ešte do polčasu zvýšil Vít Škrkoň. Po zmene strán sa presadili Marek Havran, Daniel Holzer a druhýkrát Škrkoň.

Táborsko neprešlo cez baráž ani na druhý pokus, predvlani podľahlo Českým Budějoviciam. Baráž sa hrá od sezóny 2018/19 a ešte sa nestalo, že by z nej prvoligový celok zostúpil.

Ďalšiu šancu prepísať túto štatistiku bude mať v nedeľu Artis Brno, ktorý však musí vo vonkajšej odvete so Slováckom dohnať manko 1:4 z domáceho stretnutia.

