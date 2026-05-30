Ostrava so Slovákmi sa udržala v českej lige, v odvete bola suverénna

Baráž o účasť v českej lige - odveta
FC SILON Táborsko – FC Baník Ostrava 0:5 (0:2)
Góly: 39. a 80. Škrkoň, 25. Pojezný, 64. Havran, 69. Holzer,
/A. Musák (Ostrava) hral do 75. minúty, V. Budinský, J. Pira a M. Rusnák všetci celý zápas na lavičke náhradníkov, prvý zápas: 0:3, Baník Ostrava sa udržal v najvyššej súťaži/
Futbalisti Baníka Ostrava sa udržali v českej najvyššej súťaži. V odvete baráže vyhrali na trávniku FC Silon Táborsko 5:0 a nadviazali tak na domáci triumf 3:0 z utorka.
Baník poslal do vedenia v 25. minúte Karol Pojezný a ešte do polčasu zvýšil Vít Škrkoň. Po zmene strán sa presadili Marek Havran, Daniel Holzer a druhýkrát Škrkoň.
Táborsko neprešlo cez baráž ani na druhý pokus, predvlani podľahlo Českým Budějoviciam. Baráž sa hrá od sezóny 2018/19 a ešte sa nestalo, že by z nej prvoligový celok zostúpil.
Ďalšiu šancu prepísať túto štatistiku bude mať v nedeľu Artis Brno, ktorý však musí vo vonkajšej odvete so Slováckom dohnať manko 1:4 z domáceho stretnutia.