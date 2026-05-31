Slovácko splnilo cieľ a udržalo sa v českej lige, v odvete Brnu nedalo šancu

Baráž o účasť v českej lige - odveta
1. FC Slovácko – SK Artis Brno 3:0 (3:0)
Góly: 15. Kostadinov, 21. Trávník, 30. Suchan
/P. Blahút do 62. min, M. Koscelník od 19. min, M. Šviderský od 62. min, A. Fiala od 74. min (všetci Slovácko), prvý zápas: 4:1, Slovácko sa udržalo v najvyššej súťaži/
Futbalisti 1. FC Slovácko sa udržali v českej najvyššej súťaži. V odvete baráže vyhrali v nedeľu doma nad SK Artis Brno 3:0 a nadviazali tak na triumf 4:1 z prvého duelu.
O svojom dnešnom víťazstve rozhodli domáci v Uherskom Hradišti počas prvej polhodiny, keď sa postupne trefili Tichomir Kostadinov, Michal Trávník a Ján Suchan.
Z baráže hranej od sezóny 2018/2019 ešte nikdy nepostúpil tím z druhej ligy. V sobotu účasť medzi elitou jasne potvrdila Ostrava výhrou 5:0 v odvete na ihrisku Táborska, ktoré porazila celkovo 8:0. Dnes to isté dokázalo Slovácko na úkor ambiciózneho brnianskeho klubu.
Jediným nováčikom prvej ligy tak bude brnianska Zbrojovka, ktorá ako víťaz druhej ligy vystrieda zostupujúcu Duklu Praha.