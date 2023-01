Má skúsenosti z prvej ligy, na jar povedie Šamorín. Pred súťažou mám rešpekt, tvrdí

Šamorín sa momentálne nachádza na siedmom mieste druhej ligy. Čo čakáte od vášho angažmánu v tomto klube?

Pre mňa je to zaujímavá možnosť. Sám o sebe ma zaujíma ten projekt, prepojenie s Dunajskou Stredou. Je tam veľa kvalitných hráčov, aj mladých, aj skúsenejších. Budem sa snažiť pomôcť tímu celkovo, ale aj hráčom individuálne.

Bol by som rád, ak by sme napredovali, ak by sme dosahovali minimálne také výsledky ako na jeseň. Samozrejme, rád by som do toho vložil aj nejaké to „svoje“, čím som sa prezentoval počas trénerskej kariéry.