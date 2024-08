Nevídaný rekord. V jednom zápase strelil futbalista na Slovensku 10 gólov

ROŽŇAVA. Aj na dedinské súťaže je to nevídaná rarita. Jozef Korfanta v drese MFK Rožňava B strelil v zápase siedmej ligy proti TJ Papiereň Slavošovce (14:0) desať gólov.

Zápas sledovalo 74 divákov, tí len nechápavo krútili hlavami.

„Desať gólov v jednom zápase? Ani sám neviem, ako sa mi to podarilo. Bol to taký deň, že mi všetko sadlo a padalo do siete. Výborne mi prihrávali spoluhráči,“ teší sa Jozef Korfanta z MFK Rožňava B.