Mourinho si zahrá svoje piate finále. Zažil som už aj väčšie, poznamenal

Mourinho sa stal prvým trénerom, ktorý doviedol štyri rôzne kluby do finále súťaží organizovaných UEFA.

Do premiérového súboja o trofej v Európskej konferenčnej lige priviedol AS Rím po víťazstve nad Leicestrom City a fanúšikov talianskeho klubu môže napĺňať optimizmom, že všetky štyri predchádzajúce účasti pretavil na zisk trofeje.

Päťdesiatdeväťročný Mourinho triumfoval na lavičke FC Porto v Pohári UEFA 2003 a Lige majstrov 2004, s Interom Miláno sa radoval v Lige majstrov 2010 a Manchester United doviedol k víťazstvu v Európskej lige v roku 2017.

"Mal som to šťastie, že som zažil väčšie a prestížnejšie finále ako to, ktoré na nás čaká. Považujem ho však za špeciálne vzhľadom na atmosféru, v akej sme sa doň prebojovali. Je to víťazstvo rodiny, nielen tej na trávniku, ale aj na tribúnach. Náš najväčší úspech je rodinné spojenie, ktoré sme si vytvorili s fanúšikmi," povedal Portugalec pre agentúru AP.