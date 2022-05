Magický večer v Glasgowe znamená finále pre Rangers, o trofej pôjde aj Mourinhovi

Rangers postúpili do finále európskej súťaže po 14 rokoch.



"Neuveriteľné. Finále európskeho pohára je to, o čom človek sníva,“ radoval sa Tavernier v televíznom rozhovore s BT Sport.

"Do finále pôjdeme so sebavedomím. Frankfurt tam tiež nie je náhodou, ale je to jeden zápas a my sme tam na to, aby sme ho vyhrali.“

Finále je na programe 18. mája na Štadióna Ramóna Sáncheza Pizjuána v Seville.



Mourinho v prvom finále súťaže

Prvé finále Európskej konferenčnej ligy, novej súťaže UEFA, si zahrajú futbalisti AS Rím a Feyenoordu Rotterdam.

AS Rím po vonkajšej remíze 1:1 zdolal Leicester City 1:0, Feyenoord po domácej výhre 3:2 vo štvrtok uhral na ihrisku Marseille remízu 0:0.