Humenné má opäť druholigové ambície. Chceme vrátiť klub tam, kam patrí, hovorí navrátilec

BRATISLAVA. V Humennom sa futbal hrá od roku 1903. Prvý klub pôsobil pod názvom Homonnai AC. Postupom rokov sa menil názov aj súťaže, v ktorých klub pôsobil.
Fanúšikovia najradšej spomínajú na účinkovanie v najvyššej slovenskej lige (Corgoň liga, 1993 – 2000) a na víťazstvo v Slovenskom pohári v roku 1996. Vtedy si Humenčania zahrali aj v Pohári víťazov pohárov.
V sezóne 2024/25 pôsobili Zemplínčania v MONACObet lige, no ročník sa im nevydaril.
V boji o záchranu so Starou Ľubovňou a Pohroním ťahal FK napokon za kratší koniec a zostúpil o súťaž nižšie.
Už počas letnej prestávky však bolo cítiť, že Humenčania uvažujú o rýchlom návrate medzi druholigistov.
Mužstvo sa výrazne posilnilo a výsledky z úvodných kôl naznačujú, že cieľom je víťazstvo v TIPOS III. lige Východ. Po štyroch kolách je bilancia pôsobivá: 4 3–1–0, skóre 14:4 a desať bodov.
Momentálne sa o druhé a tretie miesto delia so Spišskou Novou Vsou, ktorá je na tom na vlas rovnako.
Vzájomný zápas týchto dvoch mužstiev sa skončil remízou 3:3. Tabuľku vedie FC Košice B s dvanástimi bodmi.
Jedným z hráčov, ktorý sa vrátil do Humenného po hosťovaní v Lokomotíve Košice, je 32-ročný stredopoliar Ján Dzurik.
V minulosti pôsobil v Tatrane Prešov, Bardejove, Pohroní aj v Humennom. V roku 2025 (od 23. februára do 30. júna) hosťoval v Lokomotíve Košice.
Na konte má 59 zápasov v najvyššej súťaži v drese Tatrana a 14 štartov v NIKE lige za Pohronie. Dvakrát vyhral druhú ligu. Zahral si aj za mládežnícke reprezentácie.
„S futbalom som začal v šiestich rokoch v Tatrane Prešov. Prešiel som všetkými mládežníckymi kategóriami. V staršom doraste sme sa stali majstrami Československa. Od 16 do 20 rokov som reprezentoval Slovensko,“ hovorí o začiatkoch svojej kariéry.
V Loky bol jednou z opôr, no po skončení ligového ročníka sa rozhodol pre návrat do materského klubu.
„V Loky Košice som bol na hosťovaní, takže stále som bol hráčom Humenného. Po sezóne som sa rozprával s vedením a mali záujem, aby som opäť hral v Humennom. Dohodli sme sa na spolupráci a skĺbili sme prácu s futbalom,“ vysvetľuje dôvod svojho návratu.
Ako už bolo spomenuté, Humennému sa darí. Dôvodom je kvalitný káder a dobrý herný prejav, pričom dôležitou súčasťou systému je aj Ján Dzurik.
„Máme za sebou tri kolá a výsledkovo sa nám darí veľmi dobre, čo je dôležité. Herné rezervy stále sú, ale máme skúsené mužstvo, ktoré vie zabrať aj v náročných zápasoch.
Cieľom je podávať lepšie výkony od zápasu k zápasu a získavať body tak, aby sme sa držali čo najvyššie v tabuľke.
Naším cieľom je jednoznačne vrátiť klub tam, kam patrí podľa tradície – minimálne do druhej ligy.“
Okrem futbalu sa skúsený stredopoliar venuje aj práci, ktorá sa nesie v duchu hesla „pomáhať a chrániť“.
„Pracujem ako príslušník mestskej polície a popritom hrám tretiu ligu za Humenné. Futbal aj zamestnanie mi zaberajú veľa času, no stále sa snažím nájsť si chvíle pre rodinu. Tá je pre mňa najdôležitejšia,“ dodáva na záver Ján Dzurik.