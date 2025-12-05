    Rukavice vymenil za gólové kopačky. Skúsený brankár pomáha aj klubu, v ktorom strávil väčšinu kariéry

    Ján Čikoš-Pavličko.
    Ján Čikoš-Pavličko. (Autor: Peter Cingel)
    Peter Cingel|5. dec 2025 o 08:55
    ShareTweet0

    Jeho „rodný“ Bardejov sa v uplynulom období zmietal v problémoch.

    V 7. lige ObFZ Bardejov štartuje dvanásť družstiev. Po prvej polovici súťaže je na čele ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves s 27 bodmi.

    Na druhom mieste je TJ Hviezda Lopuchov, ktorá má rovnaký počet bodov ako líder – rozdiel je len v skóre.

    Milénium strelilo v jedenástich zápasoch 67 gólov a inkasovalo 10. TJ Hviezda nastrieľala 41 gólov a dostala 15.

    Pozoruhodnému skóre mužstva z predmestia okresného mesta sa nemožno čudovať, keďže na jeho súpiske figuruje elitný strelec Mário Macečko. Ten prekonal súperových brankárov už 24-krát. Za zmienku však stojí aj 12 gólov Juraja Kuhajdíka z Lopuchova.

    Lopuchov je obec s približne 300 obyvateľmi a v jej zostave sa objavuje viacero zaujímavých mien. Juraja Kuhajdíka – reprezentanta v malom aj halovom futbale, ktorý si zahral aj najvyššiu ligovú súťaž v Ružomberku – sme už spomínali.

    Druhým je brankár Ján Čikoš-Pavličko. „Čiki“, ako ho volajú priatelia a spoluhráči, strávil takmer celú kariéru na Mestskom štadióne v Bardejove.

    V úvode pôsobenia si krátko zachytal aj vo Svidníku a v Košiciach-Krásnej. V rokoch 2016 – 2018 bol brankárskou jednotkou v ambicióznej, vtedy druholigovej Skalici.

    Prekvapivo, vo veku 34 rokov, čo dnes pre brankára nie je žiadny vysoký vek, sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Svoje dôvody vysvetľuje takto:

    „Kariéru som ukončil z rodinných dôvodov. Dcéra bola vo veku, keď potrebovala viac starostlivosti a pozornosti. Chcel som, aby mala aj manželka nejaký voľný čas pre seba, keďže je športovo založená.“

    Ján Čikoš-Pavličko.
    Ján Čikoš-Pavličko. (Autor: Peter Cingel)

    S futbalom však úplne neskončil. Rozhodol sa pokračovať práve v Lopuchove: „Do Lopuchova ma stiahol Maťo Salamon.

    To sme boli dohodnutí už roky dozadu, že keď skončím s tým v úvodzovkách vážnejším futbalom, tak bez medzizastávky vo vyššej súťaži to zaparkujem v Lopuchove.

    Niektorých chlapcov som už poznal, s niektorými som hrával. Partia je výborná, chýba nám však Vlado Vojtaško, ktorého aj touto cestou prosím, aby sa vrátil.“

    Skúsený gólman už nenastupuje v bráne – vymenil rukavice za kopačky hrotového útočníka. Zatiaľ sa mu podarilo presadiť sa strelecky štyrikrát.

    Jeho „rodný“ Bardejov sa v uplynulom období zmietal v problémoch, čo prinieslo aj zmeny v realizačnom tíme.

    Hlavným trénerom sa stal skúsený Vladislav Palša, ktorý prišiel z Gerlachova, a prizval si na pomoc svojich bývalých spoluhráčov Martina Vasiliaka a Jána Čikoša-Pavlička.

    Ten vysvetľuje, prečo sa rozhodol ponuku prijať: „Teraz je už dcéra staršia, má svoje krúžky, takže aj ja mám viac času. Preto som kývol Vladovi, že mu pomôžem v Partizáne.“

    Jesennú časť 4. ligy, po ktorej sú Partizáni na čele tabuľky, hodnotí takto: „Zatiaľ spokojnosť. Škoda remíz s Ľuboticami a v Rudňanoch. Na jar máme nejakú šnúru zápasov vonku, tak uvidíme, ako to zvládneme.“

    Tabuľka VII. ligy ObFZ Bardejov


    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
    11
    8
    3
    0
    67:10
    27
    V
    V
    V
    V
    R
    2
    TJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda Lopúchov
    11
    9
    0
    2
    41:15
    27
    V
    V
    V
    V
    V
    3
    BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.
    11
    8
    2
    1
    42:7
    26
    V
    V
    V
    V
    R
    4
    TJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka
    11
    7
    3
    1
    47:12
    24
    V
    V
    V
    R
    R
    5
    Obecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub Osikov
    11
    7
    0
    4
    24:14
    21
    P
    V
    V
    V
    V
    6
    TJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný Tvarožec
    11
    6
    2
    3
    25:11
    20
    V
    P
    V
    V
    V
    7
    TJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník Stuľany
    11
    5
    0
    6
    30:43
    15
    P
    P
    V
    P
    V
    8
    TJ Javorina MalcovTJ Javorina MalcovTJ Javorina Malcov
    11
    4
    0
    7
    16:22
    12
    V
    P
    P
    P
    P
    9
    FK ŠK FričkovceFK ŠK FričkovceFK ŠK Fričkovce
    11
    2
    2
    7
    19:45
    8
    P
    P
    P
    P
    R
    10
    OŠK SmilnoOŠK SmilnoOŠK Smilno
    11
    2
    1
    8
    10:39
    7
    P
    P
    P
    P
    P
    11
    TJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" Kružlov
    11
    1
    0
    10
    7:63
    3
    P
    P
    P
    P
    P
    12
    TJ Magura ZborovTJ Magura ZborovTJ Magura Zborov
    11
    0
    1
    10
    12:59
    1
    P
    P
    P
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Ján Čikoš-Pavličko.
      Ján Čikoš-Pavličko.
      Rukavice vymenil za gólové kopačky. Skúsený brankár pomáha aj klubu, v ktorom strávil väčšinu kariéry
      Peter Cingel|dnes 08:55
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Rukavice vymenil za gólové kopačky. Skúsený brankár pomáha aj klubu, v ktorom strávil väčšinu kariéry