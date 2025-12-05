Rukavice vymenil za gólové kopačky. Skúsený brankár pomáha aj klubu, v ktorom strávil väčšinu kariéry

V 7. lige ObFZ Bardejov štartuje dvanásť družstiev. Po prvej polovici súťaže je na čele ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves s 27 bodmi.
Na druhom mieste je TJ Hviezda Lopuchov, ktorá má rovnaký počet bodov ako líder – rozdiel je len v skóre.
Milénium strelilo v jedenástich zápasoch 67 gólov a inkasovalo 10. TJ Hviezda nastrieľala 41 gólov a dostala 15.
Pozoruhodnému skóre mužstva z predmestia okresného mesta sa nemožno čudovať, keďže na jeho súpiske figuruje elitný strelec Mário Macečko. Ten prekonal súperových brankárov už 24-krát. Za zmienku však stojí aj 12 gólov Juraja Kuhajdíka z Lopuchova.
Lopuchov je obec s približne 300 obyvateľmi a v jej zostave sa objavuje viacero zaujímavých mien. Juraja Kuhajdíka – reprezentanta v malom aj halovom futbale, ktorý si zahral aj najvyššiu ligovú súťaž v Ružomberku – sme už spomínali.
Druhým je brankár Ján Čikoš-Pavličko. „Čiki“, ako ho volajú priatelia a spoluhráči, strávil takmer celú kariéru na Mestskom štadióne v Bardejove.
V úvode pôsobenia si krátko zachytal aj vo Svidníku a v Košiciach-Krásnej. V rokoch 2016 – 2018 bol brankárskou jednotkou v ambicióznej, vtedy druholigovej Skalici.
Prekvapivo, vo veku 34 rokov, čo dnes pre brankára nie je žiadny vysoký vek, sa rozhodol ukončiť profesionálnu kariéru. Svoje dôvody vysvetľuje takto:
„Kariéru som ukončil z rodinných dôvodov. Dcéra bola vo veku, keď potrebovala viac starostlivosti a pozornosti. Chcel som, aby mala aj manželka nejaký voľný čas pre seba, keďže je športovo založená.“
S futbalom však úplne neskončil. Rozhodol sa pokračovať práve v Lopuchove: „Do Lopuchova ma stiahol Maťo Salamon.
To sme boli dohodnutí už roky dozadu, že keď skončím s tým v úvodzovkách vážnejším futbalom, tak bez medzizastávky vo vyššej súťaži to zaparkujem v Lopuchove.
Niektorých chlapcov som už poznal, s niektorými som hrával. Partia je výborná, chýba nám však Vlado Vojtaško, ktorého aj touto cestou prosím, aby sa vrátil.“
Skúsený gólman už nenastupuje v bráne – vymenil rukavice za kopačky hrotového útočníka. Zatiaľ sa mu podarilo presadiť sa strelecky štyrikrát.
Jeho „rodný“ Bardejov sa v uplynulom období zmietal v problémoch, čo prinieslo aj zmeny v realizačnom tíme.
Hlavným trénerom sa stal skúsený Vladislav Palša, ktorý prišiel z Gerlachova, a prizval si na pomoc svojich bývalých spoluhráčov Martina Vasiliaka a Jána Čikoša-Pavlička.
Ten vysvetľuje, prečo sa rozhodol ponuku prijať: „Teraz je už dcéra staršia, má svoje krúžky, takže aj ja mám viac času. Preto som kývol Vladovi, že mu pomôžem v Partizáne.“
Jesennú časť 4. ligy, po ktorej sú Partizáni na čele tabuľky, hodnotí takto: „Zatiaľ spokojnosť. Škoda remíz s Ľuboticami a v Rudňanoch. Na jar máme nejakú šnúru zápasov vonku, tak uvidíme, ako to zvládneme.“