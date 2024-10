Pred prvým zápasom v zahraničí sa zranil, teraz bojuje za treťoligistu. Chcem súťaž vyhrať, hovorí

Následne som si povedal, že chcem vyskúšať legionársky chlebíček a odišiel som na Moravu do mužstva vtedajšieho nováčika druhej českej ligy Prostějova.

V Bardejove som sa cítil veľmi dobre. Spomínam si najmä na partiu okolo Vlada Andrašíka, Vlada Staša (dvojnásobný Majster SR so Žilinou), Miša Grohoľa (hrával z Sláviu Praha), Ďuriho Kuhajdíka (hral najvyššiu súťaž v Ružomberku) a na ďalších chlapcov. V Bardejove som bol tri roky.

"Pri mužoch som štartoval kariéru v Giraltovciach. Následne som si to namieril do Bardejova, kde som hrával druhú ligu.

Týždeň pred prvým ligovým zápasom som sa zranil a tým bolo moje pôsobenie v zahraničí ukončené.

Vrátil som sa domov do Giraltoviec a pomaličky som opäť naskočil do súťažného kolotoča. Nato už moje kroky viedli do Vranova", spomína na svoju futbalovú minulosť skúsený tridsaťjeden ročný Jakub Verčimák.

Problémy na súperovom ihrisku

MFK Vranovu nad Topľou sa v III. TIPOS lige darí. V minulom súťažnom ročníku skončil na 5. mieste a aj v tomto okupuje hornú časť tabuľky.