Čaká Lobotku v lete megaprestup? Talianska ikona priniesla špekulácie

Talianska futbalová legenda Antonio Cassano opäť rozvírila diskusiu v Serie A.
Niekdajší reprezentačný útočník po milánskom derby ostro kritizoval úroveň zápasu a zároveň sa vyjadril aj k budúcnosti slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku, ktorého považuje za jedného z najlepších stredopoliarov v talianskej lige.
Cassano v relácii Viva el Futbol označil derby medzi AC Miláno a Interom Miláno za „nedôstojné predstavenie“.
Podľa neho sklamal najmä Inter, ktorý podľa jeho slov hral príliš opatrne a skôr na remízu. „Inter je oveľa silnejší než AC Miláno a mal ho zatlačiť do vlastnej šestnástky,“ povedal bývalý útočník.
Napriek kritike však Cassano nepochybuje o tom, že titul v Serie A získa práve Inter. Podľa neho derby nič nemení na tom, že milánsky klub má najkvalitnejší káder.
Zároveň pripomenul, že Interu v zápase chýbalo viacero kľúčových hráčov vrátane Hakana Çalhanoglua, ktorého označil za druhého najlepšieho stredopoliara v Taliansku – hneď po Lobotkovi.
Práve slovenský záložník Stanislav Lobotka bol jednou z hlavných tém Cassanových komentárov. Bývalý reprezentant naznačil, že hviezda SSC Neapol by sa v lete mohla stať veľkým menom na prestupovom trhu. Podľa jeho informácií by o Lobotku mohli bojovať najmä Inter a Juventus Turín.
Cassano zároveň dodal, že Inter pravdepodobne bude v lete hľadať nového defenzívneho stredopoliara, čo by mohlo slovenskému futbalistovi otvoriť dvere na San Siro.
„Pozor aj na Lobotku pre Inter,“ naznačil. Spomenul pritom aj špekulácie, že Juventus by mohol o hráča zabojovať, najmä ak by v klube zostal tréner Luciano Spalletti, ktorý Lobotku veľmi dobre pozná.
Budúcnosť slovenského reprezentanta tak môže byť v najbližších mesiacoch jednou z veľkých tém talianskeho futbalového trhu.
Cassano je presvedčený, že hráč Lobotkovho formátu by bez problémov zapadol do tímu bojujúceho o titul a patril by medzi kľúčové postavy v strede poľa.