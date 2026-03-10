Čaká Lobotku v lete megaprestup? Talianska ikona priniesla špekulácie

Slovák by sa mohol stať veľkým menom na prestupovom trhu.

Talianska futbalová legenda Antonio Cassano opäť rozvírila diskusiu v Serie A.

Niekdajší reprezentačný útočník po milánskom derby ostro kritizoval úroveň zápasu a zároveň sa vyjadril aj k budúcnosti slovenského reprezentanta Stanislava Lobotku, ktorého považuje za jedného z najlepších stredopoliarov v talianskej lige.

Cassano v relácii Viva el Futbol označil derby medzi AC Miláno a Interom Miláno za „nedôstojné predstavenie“.

Podľa neho sklamal najmä Inter, ktorý podľa jeho slov hral príliš opatrne a skôr na remízu. „Inter je oveľa silnejší než AC Miláno a mal ho zatlačiť do vlastnej šestnástky,“ povedal bývalý útočník.

Napriek kritike však Cassano nepochybuje o tom, že titul v Serie A získa práve Inter. Podľa neho derby nič nemení na tom, že milánsky klub má najkvalitnejší káder.

Zároveň pripomenul, že Interu v zápase chýbalo viacero kľúčových hráčov vrátane Hakana Çalhanoglua, ktorého označil za druhého najlepšieho stredopoliara v Taliansku – hneď po Lobotkovi.

Práve slovenský záložník Stanislav Lobotka bol jednou z hlavných tém Cassanových komentárov. Bývalý reprezentant naznačil, že hviezda SSC Neapol by sa v lete mohla stať veľkým menom na prestupovom trhu. Podľa jeho informácií by o Lobotku mohli bojovať najmä Inter a Juventus Turín.

Cassano zároveň dodal, že Inter pravdepodobne bude v lete hľadať nového defenzívneho stredopoliara, čo by mohlo slovenskému futbalistovi otvoriť dvere na San Siro.

„Pozor aj na Lobotku pre Inter,“ naznačil. Spomenul pritom aj špekulácie, že Juventus by mohol o hráča zabojovať, najmä ak by v klube zostal tréner Luciano Spalletti, ktorý Lobotku veľmi dobre pozná.

Budúcnosť slovenského reprezentanta tak môže byť v najbližších mesiacoch jednou z veľkých tém talianskeho futbalového trhu.

Cassano je presvedčený, že hráč Lobotkovho formátu by bez problémov zapadol do tímu bojujúceho o titul a patril by medzi kľúčové postavy v strede poľa.

