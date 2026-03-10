Roland Galčík: Myslíme na Európu, no nemôžeme sa z toho zblázniť (podcast Spoza piva)

Futbalista Podbrezovej Roland Galčík.
Samuel Biroš, Timotej Gašper|10. mar 2026 o 11:50
Vitajte pri epizóde číslo 155.

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

Hosťom v 155.epizóde Spoza piva bol útočník z tímu Železiarne Podbrezová, Roland Galčík. 

S Rolandom, ktorý má v tejto sezóne skvelú formu, sme sa rozprávali o tom, aká je nálada v kabíne, keďže klubu sa v jarnej časti darí nadštandardne dobre. 

Prezradil, že ich forma, minimum inkasovaných a dostatok strelených gólov je výsledok dlhodobej a poctivej práce celého tímu.

Za úspechom stojí aj tréner Štefan Markulík, ktorý ako najmladší tréner v lige dokazuje pri Hrone veľké úspechy.

Roland nám v epizóde rozprával aj o tom, ako sa pripravovali na Trnavu, ktorú v rámci niekoľkých dní rozobrali hneď dvakrát.

Témou bola aj futbalová Európa, o ktorej sa v štruktúrach Podbrezovej hovorí čoraz častejšie.

Najľahšia cesta do nej vedie cez pohár, v ktorom sú Železiari už medzi najlepšou štvorkou. 

VIDEO: 155. epizóda podcastu Spoza piva


Podcast Spoza piva

Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.

Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.

Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Google Podbean

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
15
4
4
50:31
49
V
V
R
P
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
23
13
7
3
41:21
46
V
R
V
R
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
23
12
4
7
36:28
40
V
P
P
R
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
11
7
5
45:28
40
P
R
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
23
11
3
9
47:31
36
P
V
V
V
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
23
8
5
10
33:39
29
P
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
23
8
3
12
37:42
27
V
V
R
V
V
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
23
6
7
10
27:34
25
V
R
R
R
P
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
23
6
7
10
24:37
25
P
R
R
P
V
4
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
23
7
3
13
18:39
24
P
V
P
V
P
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
23
4
9
10
22:36
21
P
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
23
4
7
12
21:35
19
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

