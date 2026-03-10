Roland Galčík: Myslíme na Európu, no nemôžeme sa z toho zblázniť (podcast Spoza piva)

Všetky epizódy podcastu Spoza piva na Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>
Hosťom v 155.epizóde Spoza piva bol útočník z tímu Železiarne Podbrezová, Roland Galčík.
S Rolandom, ktorý má v tejto sezóne skvelú formu, sme sa rozprávali o tom, aká je nálada v kabíne, keďže klubu sa v jarnej časti darí nadštandardne dobre.
Prezradil, že ich forma, minimum inkasovaných a dostatok strelených gólov je výsledok dlhodobej a poctivej práce celého tímu.
Za úspechom stojí aj tréner Štefan Markulík, ktorý ako najmladší tréner v lige dokazuje pri Hrone veľké úspechy.
Roland nám v epizóde rozprával aj o tom, ako sa pripravovali na Trnavu, ktorú v rámci niekoľkých dní rozobrali hneď dvakrát.
Témou bola aj futbalová Európa, o ktorej sa v štruktúrach Podbrezovej hovorí čoraz častejšie.
Najľahšia cesta do nej vedie cez pohár, v ktorom sú Železiari už medzi najlepšou štvorkou.
VIDEO: 155. epizóda podcastu Spoza piva
Podcast Spoza piva
Futbalom žijú, futbalom dýchajú, o futbale sa rozprávajú. Dvojica Timo a Samo si založila futbalový podcast Spoza piva, kde sa práve s týmto zlatistým mokom v ruke rozprávajú o najnovšom dianí zo sveta guľatej lopty.
Po úvodných epizódach či katarských komentároch sa rozbehli aj v oblasti rozhovorov, do ktorých si na debatku Spoza piva volajú tie najzaujímavejšie osobnosti slovenského futbalu.
