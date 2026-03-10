Toľko otázok o kontrolovaní zápasu, bavil Slafkovský médiá. Po ZOH sa cítil trochu mimo

Juraj Slafkovský počas uplynulého víkendu ukázal, že dokáže prebrať kontrolu nad zápasom.
K výhre na ľade Los Angeles 4:3 prispel tak výrazne (dva góly a asistencia), že po pondelkovom tréningu v Montreale sa ho na kontrolu zápasu opýtali novinári až trikrát.
„Wow. Toľko otázok o kontrolovaní zápasu,“ reagoval Slafkovský a vyvolal smiech v šatni.
„Každý chcel prebrať kontrolu nad zápasom a každý chce byť tým mužom, čo to vezme na seba. Som šťastný, že som to mohol byť ja. Avšak máme veľa dobrých hráčov a zajtra to môže byť opäť niekto iný. Chceme vyhrávať ako tím. Ak mužstvu môžem takto pomôcť, samozrejme, že to chcem robiť v každom zápase.“
Slovenský krídelník počas uplynulého týždňa odohral tri zápasy a získal v nich šesť bodov.
„Snažím sa robiť to najlepšie, čo viem,“ hovoril pre kanadské médiá a opísal aj svoj gól proti Kings, keď sa od mantinelu dostal až do priestoru medzi kruhmi, čím pripomenul kontrolu puku Jaromíra Jágra:
„Nevidel som nikoho otvoreného, ale zbadal som priestor, tak som sa rozhodol, že pôjdem do stredu a skúsim vystreliť. Som vďačný, že to skončilo v bráne.“
Otázku na Slafkovského kontrolovanie zápasu dostal aj tréner Martin St. Louis. Vyzdvihol to, ako si hľadá príležitosti:
„Má svoje ofenzívne momenty, ktoré vie využiť pre svoj prospech. Hráči ako on sú pripravení na tieto chvíle. Nevedia, kedy prídu, ale vždy dúfajú, že sa objavia. Dúfať v príležitosti a tvoriť ich sú však dve rôzne veci. Juraj si svoje šance aktívne tvorí.“
Hneď po návrate zo zimných olympijských hier, kde sa dostal do all-star výberu turnaja, však Slafkovský nemal najlepšiu formu.
„Bolo to rýchle. V prvých zápasoch som sa cítil trochu mimo a snažil som sa dostať naspäť k mojej hre,“ hovoril o návrate do Montrealu.
„Snažil som sa hrať moju najlepšiu hru, ale nebolo to také dobré, ako by som chcel. Avšak potom sa to zlepšilo a snáď to bude stále len lepšie a lepšie.“
Slafkovskému pomohlo aj preradenie do prvého útoku, v ktorom už v minulosti odohral veľa zápasov. So Suzukim a Caufieldom si rozumie.
„Chcem hrať tým istým spôsobom, ako s hocikým iným v tomto mužstve,“ povedal Slovák. „Chcem byť najlepšou verziou seba samého a potom dokážem pomôcť ďalším a oni tiež mne. Takýmto spôsobom pomáhame tímu vyhrávať zápasy.“
Juraj Slafkovský si uvedomuje, že na ľade sa z neho stáva jeden z lídrov mužstva, ale stále to znamená, že musí plniť všetky drobné detaily:
„Začína to hraním správnym spôsobom, robením múdrych rozhodnutí s pukom a potom dobrým pohybom, otváraním si priestoru a pokračuje to tvorením hry, presúvaním sa do brány a strieľaním. Ľahko sa to hovorí, ťažšie sa to robí, ale myslím si, že to dokážem,“ dodal rodák z Košíc.
Montreal čaká najbližšie v noci na stredu derby s Torontom. Mužstvá sa stretnú poslednýkrát v aktuálnej sezóne. Z predošlých troch duelov vyhrali Habs dva.
