Vykúpil Slovákov, gól mal extrémnu cenu. Najlepší strelec expertov u nás nezaujal

Tomáš Bobček má za sebou rok (2025), aký sa slovenským útočníkom podarí len výnimočne.
Spomedzi našincov pôsobiacich na prvoligovej scéne strelil najviac gólov a ako jediný pokoril hranicu dvadsiatich zásahov. Na slovenské pomery ide o čísla, ktoré sa nevidia každý rok. Na Slovensku sú pritom kanonieri skôr vyhynutým druhom.
A predsa sa v ankete Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Futbalista roka 2025 nezmestil ani do prvej desiatky, ani do ideálnej jedenástky. So ziskom 91 bodov skončil až na dvanástom mieste.
Svedčí to o mimoriadne silnej konkurencii? Alebo skôr o tom, že poľská liga má na Slovensku stále slabý cveng a býva podceňovaná?
Výnimočný rok
Ak by sa v slovenskom futbale udeľovala cena Skokan roka, meno víťaza by bolo jasné.
Bobček prežil v Poľsku výnimočný rok. V Ekstraklase strelil 20 gólov v 29 zápasoch, pridal aj zásah v Poľskom pohári. Poľskí novinári o ňom písali v superlatívoch.
„Stroj, klenot Lechie Gdańsk, ktorá by sa bez svojho brilantného útočníka ocitla v zúfalej situácii. Strieľa góly na povel, strieľa gól za gólom bez ohľadu na to, proti komu hrá,“ napísal poľský novinár Antoni Figlewicz z portálu weszlo.com.
Najdôležitejší moment však prišiel v reprezentačnom drese. Proti Severnému Írsku (1:0) rozhodol o slovenskej výhre gólom v nadstavenom čase – zásahom, ktorý zabezpečil Slovensku baráž o postup na majstrovstvá sveta.
Debut ako z filmu
A pritom na ihrisko prišiel až v 88. minúte.
Bol to debut ako z futbalového filmu. Prvý zápas, prvá strela. Možno druhý dotyk s loptou. Tomáš Bobček bol na ihrisku len pár sekúnd – presne 169 – a rozhodol. Ľavačkou, po skvelom výbere miesta pri rohovom kope.
Futbalista roka 2025
kandidáti:
Martin Dúbravka (Newcastle United/FC Burnley), Ondrej Duda (Hellas Verona/Al-Ettifaq), Dominik Greif (RCD Mallorca/Olympique Lyon), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam/Atletico Madrid), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Leo Sauer (NAC Breda/Feyenoord Rotterdam), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava/FC Middlesbrough), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain/Fenerbahce Istanbul), Martin Valjent (RCD Mallorca)
ďalšie poradie:
11. Adam Obert (Cagliari Calcio) 114 b, 12. Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk) 91, 13. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 56, 14. Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava/Stoke City) 39, 15. Ivan Schranz (Slavia Praha) 23, 16. Matúš Bero (VfL Bochum) 20, 17. Denis Vavro (VfL Wolfsburg) 18, 18. Michal Faško (FC Košice/MŠK Žilina) 14, 19. Mario Sauer (MŠK Žilina/FC Toulouse) 12, 20. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 6, 21. Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), László Bénes (1. FC Union Berlín/Kayserispor) obaja 4, 23. Ľubomír Šatka (Samsunspor), Patrik Hroškovský (KRC Genk), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina/Holstein Kiel) všetci 3, 26. Samuel Kopásek (MŠK Žilina, Dávid Ďuriš (MŠK Žilina/Rosenborg Trondheim) obaja 1
Cena Petra Dubovského 2025 - kandidáti:
Artur Gajdoš (AS Trenčín/ŠK Slovan Bratislava), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (NAC Breda/Feyenoord Rotterdam), Mario Sauer (MŠK Žilina/FC Toulouse), Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok)
Tréner roka 2025 - kandidáti:
Francesco Calzona (reprezentácia Slovenska muži), Branislav Fodrek (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Michal Gašparík (FC Spartak Trnava/Górnik Zabrze), Adrian Guľa (FC Riga), Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava)
„Je to preňho super. Poslal nás do baráže. Je to super chlapec, Boban. Dokázal, že patrí do reprezentácie,“ opisoval vtedy Stanislav Lobotka.
Aj samotný strelec zostal nohami na zemi.
„Pre mňa je to niečo veľké. O pár dní alebo mesiacov mi dôjde, o čo išlo a čo som vlastne spravil. Nebudem však teraz lietať vo hviezdach,“ vravel Bobček.
Lobotka či Hancko
Za rok 2025 strelil dokopy 22 súťažných gólov – najviac zo všetkých Slovákov pôsobiacich na prvoligovej scéne.
V ankete Futbalista roka to nestačilo ani na prvú desiatku.
Víťazstvo takmer určite získa jeden z dvojice Stanislav Lobotka (SSC Neapol) – Dávid Hancko (Feyenoord, Atlético). Prvý bol lídrom majstra Talianska, druhý sa vyšvihol na oporu Atlética Madrid. Obaja bola ťahúňmi národného tímu.
Vyhrá tretíkrát?
Rozdiel medzi nimi je minimálny, no táto hviezdna dvojica má pred zvyškom výrazný výkonnostný náskok. Lobotka môže zvíťaziť už tretí rok za sebou.
O poradí rozhodovali členovia Slovenskej futbalovej akadémie a zástupcovia médií.
Prezident SFZ Ján Kováčik už avizoval, že slávnostný galavečer prebehne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v obmedzenom režime. Dôvodom sú veľké dlhy SFZ.
Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutoční v pondelok 23. marca.
A možno sa práve vtedy ešte raz otvorí otázka: ako je možné, že slovenský strelec s 22 gólmi skončil až na dvanástom mieste?