Desiatka Futbalistu roka je známa. Kováčik priznal, že galavečer bude skromnejší

V hlavnej kategórii 33. ročníka ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Futbalista roka 2025 figuruje sedem mien totožných s predchádzajúcim rokom. Premiérovo sa do najlepšej desiatky dostal Leo Sauer.
Prezident SFZ Ján Kováčik vyhlásil, že slávnostný galavečer prebehne v porovnaní s prechádzajúcimi v obmedzenom režime.
Slávnostný galavečer a vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií sa uskutoční v pondelok 23. marca.
„SFZ sa vzhľadom na aktuálne rozpočtové možnosti rozhodol organizovať tohtoročné podujatie v obmedzenom režime. Bude to trošku skromnejšie ako predchádzajúce roky. Z tohto dôvodu sme pristúpili aj k rozhodnutiu presunúť podujatie z priestorov Bratislavského hradu do menších priestorov.
Súčasťou tohto rozhodnutia je aj zníženie rozsahu produkcie, ale myslím si, že podujatie bude veľmi dôstojné a splní všetky kritériá aj svoju úlohu,“ uviedol Kováčik.
V elitnej desiatke premiérovo Leo Sauer
Top desať v hlavnej kategórii tvoria abecedne Martin Dúbravka (Newcastle United/FC Burnley), Ondrej Duda (Hellas Verona/Al-Ettifaq), Dominik Greif (RCD Mallorca/Olympique Lyon), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam/Atletico Madrid), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Leo Sauer (NAC Breda/Feyenoord Rotterdam), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava/FC Middlesbrough), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain/Fenerbahce Istanbul), Martin Valjent (RCD Mallorca).
VIDEO: Záznam tlačovej konferencie
Tretí rok za sebou môže zvíťaziť Stanislav Lobotka. Spolu s Dúbravkom, Dudom, Hanckom, Haraslínom, Strelcom a Škriniarom patrí do sedmičky hráčov, ktorí obájili účasť v najlepšej desiatke z minulého roka.
V elitnej desiatke sa premiérovo objavil Leo Sauer a stal sa 93. hráčom ankety, ktorý zaznamenal účasť v top 10. Najdlhšiu sériu účastí v najlepšej desiatke má na konte Škriniar, ktorý sa v nej umiestňuje každoročne od roku 2016.
Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov za rok 2024 získa jeden zo šestice Artur Gajdoš (AS Trenčín/ŠK Slovan Bratislava), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (NAC Breda/Feyenoord Rotterdam), Mario Sauer (MŠK Žilina/FC Toulouse), Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok).
To, že menoslov kandidátov obsahuje tentoraz šesť mien, spôsobila rovnosť bodov. Leo Sauer figuruje v elitnej päťke (resp. šestke) už tretíkrát za sebou, Marcelli druhýkrát za sebou. Ak by Leo Sauer obhájil prvenstvo, stal by sa vôbec prvým hráčom v histórii ankety, ktorý by triumfoval trikrát.
Medzi kandidátmi na trénera roka figurujú Francesco Calzona (reprezentácia Slovenska muži), Branislav Fodrek (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Michal Gašparík (FC Spartak Trnava/Górnik Zabrze), Adrian Guľa (FC Riga), Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava).
Trojica Calzona, Gašparík a Weiss st. sa v elitnej päťke umiestnila tri roky za sebou. Ak by triumfoval kormidelník bratislavského Slovana, bolo by to jeho šieste prvenstvo za sebou a celkovo ôsme v rámci ankety, ktorú vyhlasujú od roku 2009.
Futbalistka roka s rovnakou desiatkou ako vlani
Najlepšiu desiatku v kategórii futbalistka roka tvoria abecedne Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Patrícia Hmírová (Deportivo La Coruňa/GKS Gieksa Katowice), Mária Korenčiová (FC Freedom/Janov CFC), Ľudmila Maťavková (Anderlecht Brusel/SKN St. Pölten), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten/Hamburger SV), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Martina Šurnovská (SK Slavia Praha), Jana Vojteková (FC Bazilej).
Všetkých desať hráčok obhájilo účasť v elitnej desiatke z minulého roka. Ak by Mikolajová obhájila prvenstvo, bolo by jej tretie za sebou. Stala by sa tak druhou hráčkou v histórii ankety s minimálne tromi prvenstvami. Predtým sa to podarilo Dominike Škorvánkovej.
O poradí v ankete rozhodovali členovia Slovenskej futbalovej akadémie a zástupcovia médií. V kategórii žien rozhodovali o poradí výhradne odborníci z prostredia ženského futbalu, uviedol tlačový hovorca SFZ Juraj Čurný. Dodal, že celkovo sa do hlasovania vo všetkých anketách zapojilo 93 hlasujúcich.
„Súčasťou galavečera bude aj tentoraz uvedenie legiend do Siene slávy slovenského futbalu. Od tohto roka môžeme do nej uviesť aj kolektív, tak práve premiérovo bude jeden kolektív do Siene slávy uvedený. Ďalšie mená nepoviem, poviem len profesie. Je medzi nimi významný tréner, významný hráč a obranca. A ďalším je človek, ktorý bol v dvojúlohe, bol to výborný útočník a takisto aj významný tréner,“ pokračoval Čurný.
Svojho futbalistu a futbalistku roka si môžu voliť aj fanúšikovia, hlasovanie spustili v stredu 10. marca o 12.00 h na webovej stránke SFZ.
Futbalista roka 2025
kandidáti:
Martin Dúbravka (Newcastle United/FC Burnley), Ondrej Duda (Hellas Verona/Al-Ettifaq), Dominik Greif (RCD Mallorca/Olympique Lyon), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam/Atletico Madrid), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Leo Sauer (NAC Breda/Feyenoord Rotterdam), David Strelec (ŠK Slovan Bratislava/FC Middlesbrough), Milan Škriniar (Paris Saint-Germain/Fenerbahce Istanbul), Martin Valjent (RCD Mallorca)
ďalšie poradie:
11. Adam Obert (Cagliari Calcio) 114 b, 12. Tomáš Bobček (KS Lechia Gdansk) 91, 13. Tomáš Suslov (Hellas Verona) 56, 14. Tomáš Rigo (FC Baník Ostrava/Stoke City) 39, 15. Ivan Schranz (Slavia Praha) 23, 16. Matúš Bero (VfL Bochum) 20, 17. Denis Vavro (VfL Wolfsburg) 18, 18. Michal Faško (FC Košice/MŠK Žilina) 14, 19. Mario Sauer (MŠK Žilina/FC Toulouse) 12, 20. Vladimír Weiss ml. (ŠK Slovan Bratislava) 6, 21. Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), László Bénes (1. FC Union Berlín/Kayserispor) obaja 4, 23. Ľubomír Šatka (Samsunspor), Patrik Hroškovský (KRC Genk), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina/Holstein Kiel) všetci 3, 26. Samuel Kopásek (MŠK Žilina, Dávid Ďuriš (MŠK Žilina/Rosenborg Trondheim) obaja 1
Cena Petra Dubovského 2025 - kandidáti:
Artur Gajdoš (AS Trenčín/ŠK Slovan Bratislava), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Nino Marcelli (ŠK Slovan Bratislava), Leo Sauer (NAC Breda/Feyenoord Rotterdam), Mario Sauer (MŠK Žilina/FC Toulouse), Dominik Ťapaj (MFK Ružomberok)
ďalšie poradie:
7. Dominik Hollý (FK Jablonec/Sparta Praha), Adam Griger (FC Hradec Králové) obaja 2 b, 9. Marek Okál (MŠK Žilina), Fedor Kasana, Adrián Fiala, Tadeáš Hájovský (všetci traja AS Trenčín), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina), Samuel Gidi (MŠK Žilina/FC Cincinnati), Filip Trello (FC Spartak Trnava/Dynamo Malženice) všetci 1
Tréner roka 2025 - kandidáti:
Francesco Calzona (reprezentácia Slovenska muži), Branislav Fodrek (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Michal Gašparík (FC Spartak Trnava/Górnik Zabrze), Adrian Guľa (FC Riga), Vladimír Weiss st. (ŠK Slovan Bratislava)
ďalšie poradie:
6. Jaroslav Kentoš (reprezentácia Slovenska do 21 rokov) 16 b, 7. Balázs Borbély (ETO FC Györ), Pavol Staňo (Gornik Leczna/MŠK Žilina) obaja 3, 9. Zsolt Hornyák (Puskás Akadémia) 2, 10. Peter Kopúň (reprezentácia Slovenska ženy), Anton Šoltis (MFK Zemplín Michalovce), Martin Ševela (Al-Adalah) všetci 1
Futbalistka roka 2025 - kandidátky:
Diana Bartovičová (SK Slavia Praha), Patrícia Fischerová (AIK Štokholm), Patrícia Hmírová (Deportivo La Coruňa/GKS Gieksa Katowice), Mária Korenčiová (FC Freedom/Janov CFC), Ľudmila Maťavková (Anderlecht Brusel/SKN St. Pölten), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten/Hamburger SV), Tamara Morávková (SK Slavia Praha), Laura Retkesová (AC Sparta Praha), Martina Šurnovská (SK Slavia Praha), Jana Vojteková (FC Bazilej)
ďalšie poradie:
11. Dominika Škorvánková (FC Como/FK Austria Viedeň) 10 b, 12. Klaudia Fabová (AP Orlen Gdansk) 6, 13. Aneta Surová (FC Slovan Liberec) 4, 14. Anika Katarína Huber Tóth (Halifax Tides FC), Nikola Rybanská (OFI Kréta) obe 3, 16. Martina Geletová (AP Orlen Gdansk), Kristína Košíková (SK Slavia Praha) obe 1