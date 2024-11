Na derby sme čakali 90 rokov. O Škrtelovi budeme rozprávať svojim vnukom

BRATISLAVA. Bolo to celkom zvláštne. Najskôr som ležal v posteli s bolesťami, uvažoval o konci kariéry a za niekoľko dní som strážil bránku za Martinom Škrtelom a Filipom Hološkom. Akoby mi futbalový pán Boh chcel niečo povedať. Aby som sa vo veku 31 rokov neopúšťal a začal so sebou niečo robiť! Keď niečo skutočne chceš, všetko sa dá. Alebo inak, kto chce hľadá spôsob, kto nie, hľadá dôvod. Som Ivan Mriška, reportér Sportnetu a okrem toho aj brankár futbalového klubu FK Hajskala Ráztočno v VII. lige ObFZ Prievidza. A na podnet mojich kolegov sa podelím o svoje postrehy a zážitky.

Možno sa v nich nájdu aj tisícky amatérskych futbalistov, ktorí víkend čo víkend nastupujú na trávniky po celom Slovensku. Najmä im chcem venovať tieto riadky. Mojím prianím je, aby dedinský futbal prosperoval v každej časti našej krásnej krajiny a bavil fanúšikov ešte dlhé, dlhé roky.

Chceš chytať? Schudni! V dedinskom futbale ide v prvom rade o zábavu a na prvom mieste je zdravie. Som rád, že mi vydržalo v celej jesennej časti, čo v minulých ročníkoch bola skôr vzácnosť. Nikdy nezabudnem na telefonát trénera Romana Škrteľa, inak bývalého majstra so Slovanom Bratislava, že Hajskala hľadá posilu do bránky. Veľmi si vážim, že si na mňa spomenul a dal mi šancu. Pre problémy s chrbátom som však bol najskôr skeptický. V minulej sezóne som v jarnej časti, pre bolesti v dolnej časti chrbta, odchytal len zopár zápasov. Rozhodol som sa však, že sa predsa zapojím do letnej prípravy Hajskaly. V prvom prípravnom zápase sme cestovali do Uhrovca a zvíťazili sme, rovnako aj s Detvou. Skvelý začiatok. Tretí prípravný duel bol pre mňa špecifický, pretože som nastúpil proti svojmu bývalému klubu FC Baník Prievidza.

Aj keď sme so štvrtoligistom prehrali 2:4, bol to fantastický duel, na ktorý nikdy nezabudnem. Po ňom bolo isté, že musím zasiahnuť aj do súťaže. Hlava veľmi chcela, ale stále sa objavovali bolesti chrbta. Absolvoval som preto magnetickú rezonanciu a sedenie s odborníkom v Nových Zámkoch, ktorý mi odporučil špeciálne cviky s fyzioterapeutom.

Čírou náhodou som sa tam stretol s futbalovým expertom a šoumenom Ladislavom Borbélym. Nemal najlepšiu náladu, ani som ho nespoznával. Bol však po operácii oboch kolien. Keď som sa s ním lúčil, povedal som si, že spravím všetko preto, aby som sa so svojím problémom vysporiadal inak. Cvičením. A operačný zákrok tak čo najviac oddialil. Veľmi mi v tomto čase pomohol kamarát, bývalý reprezentant v bežeckom lyžovaní - Erik Urgela, ktorý mi nastavil tréningový plán. Výsledky sa dostavili takmer okamžite. Musím však priznať, keď som prišiel do Ráztočna, tréner Škrteľ mi povedal: Ivan, ak chceš chytať, musíš schudnúť štyri až päť kíl. Schudol som desať a teraz viem, že príčinou mojich bolestí bola aj nadváha. Ešte raz vďaka Roman a Erik! Škrtel splnil sľub Všetci vieme, že futbal v Ráztočne spopularizoval a pozdvihol na inú úroveň štvornásobný najlepší futbalista Slovenska Martin Škrtel, bez ktorého by sme boom okolo Hajskaly, na ktorú chodí bežne 500, 600, 700 ľudí, nikdy nezažili. Po ukončení profesionálnej kariéry v Spartaku Trnava vymenil účastník majstrovstiev sveta či majstrovstiev Európy, ktorý roky pútal pozornosť aj v Premier League, najkrajšie štadióny planéty za dedinské ihriská. Vďaka nemu sa o amatérskom futbale dozvedeli ľudia, ktorí ani netušili, že ho hráme. Za to, čo pre amatérsky futbal spravil má u mňa obrovský kredit. Škrťo sa stal prvým hráčom svetovej triedy, ktorý hneď po skončení profikariéry nabehol do amatérskej ligy. Splnil tak sľub, ktorý dal pred rokmi svojmu bratrancovi a dnes trénerovi Ráztočna Romanovi Škrteľovi. Hajskala sa vďaka nemu zapísala do histórie. Martin ukázal mnohým futbalovým fanúšikom, že okrem futbalových profíkov sú tu aj tisícky amatérskych nadšencov, ktorí tvoria dôležité základy futbalovej pyramídy a podhubie, na ktoré netreba zabúdať.

Dedinský futbal vychoval pre profesionálny futbal množstvo hráčov, čoho dôkazom je aj samotný Martin, ktorý prvé kroky urobil práve v Ráztočne, malej obci z hornej Nitry. Škrťo však nie je jediný bývalý reprezentant v kabíne Hajskaly. Toto leto ho nasledoval aj bývalý hráč Besiktasu Istanbul, Sydney FC či Slovana Bratislava – Filip Hološko. V prvom kole sme ako nováčik hrali na ihrisku Sebedražia, tretieho tímu minulého ročníka. Takže nás nečakalo nič ľahké. Prvý polčas nebol z našej strany optimálny, ale po zmene strán sme zabrali a vyhrali 1:0. Filip Hološko v rozhovore pre regionálne noviny MY povedal, že mužstvu pomohol brankár, ktorý zneškodnil dve tutovky. Bol to balzam na moju dušu. A motivácia do ďalšieho priebehu súťaže.

Ráztočno po víťazstve nad Podhradím. (Autor: Hajskala Ráztočno)

Všetko sa pre niečo deje Tabuľkové postavenie nehrá rolu, zápasy majú špeciálny náboj a výnimočnú príchuť. Také sú futbalové derby po celom svete. Hráči a fanúšikovia sa tešia, ako to svojmu najväčšiemu súperovi natrú a budú sa mu smiať minimálne pol roka. Kým sa neuskutoční ďalšie derby. Viete si však predstaviť, že na súboj s odvekým rivalom čakáte 90 rokov? Dosť dlhý čas, však.

Derby medzi Ráztočnom a Handlovou sa konalo po takomto, šialene dlhom pôste. Domáci totiž roky pôsobili v najnižšej súťaži a hostia z baníckeho mesta naopak patrili medzi popredné tímy v Československu. Handlová kedysi hrala v II. SNFL, ale to už sú roky... Odvtedy padala dolu a ocitla sa až v siedmej lige, do ktorej v minulej sezóne postúpilo aj Ráztočno. A tak sme sa v 15. kole stali aktérmi výnimočného zápasu. VIDEO: Reportáž Inej ligy zo zápas Ráztočno - Handlová

Naše veľké opory tentoraz v zostave chýbali. Martin Škrtel nehral pre zranenie a jeho kamarát Filip Hološko v čase regionálneho derby strieľal góly slávnemu Sportingu Lisabon. Za Internacionálov Slovenska. Hoci sme hrali bez nich, s Handlovou sme chceli vyhrať. Hneď v úvode sme si vypracovali dobrú šancu, ktorú sme však spálili a hostia trestali gólom na 0:1. V kabíne bolo preto v prestávke horúco, prehru v derby po 90-tich rokoch si nikto nepripúšťal. Po zmene strán sme tak zvýšili aktivitu a tlačili sme sa za vyrovnaním. Druhý gól však mohli, paradoxne, pridať hostia, no, ako povedal redaktor internetovej televízie Iná liga, „pravým betónom som súpera zastavil“. A tak mohol náš osvedčený strelec Matúš Matuškovič vyrovnať na 1:1 a začínali sme odznova.

V závere mohli oba tímy rozhodnúť o svojom víťazstve. Handlovčania aj my sme však obrovskú šancu spálili. Derby sledovalo na tribúnach takmer tisíc ľudí, čo bol pre nás, amatérskych futbalistov, nesmierny zážitok. Ak by v 90. minúte strelil náš Peter Gregor gól, asi by sme od šťastia explodovali. No na druhej strane, ak by sme inkasovali, bola by to veľmi, veľmi nepríjemná sprcha. Verím, že všetko sa v živote pre niečo deje. A tak to tak asi malo byť…

Škrťo má v hlave magnet Ľudia sa ma častokrát pýtajú, aké je to hrať s Martinom. Samozrejme, že výnimočné. Ak mám byť úprimný, o niečom takom sa mi ani nesnívalo. Nielen pre mňa, ale pre všetkých spoluhráčov sú to zážitky na celý život, o ktorých raz budeme rozprávať svojim vnukom. Martin je pre mňa ako brankára veľká opora. Keď je na ihrisku, vždy som pokojnejší, cítim sa istejšie. Niekedy mám pocit, že Škrťo má v hlave magnet, pretože takmer každú štandardnú situáciu odhlavičkuje do bezpečia. Samozrejme, že je to vďaka jeho obrovským skúsenostiam, vie, kam sa má postaviť.

Filip Hološko má zasa obrovský prehľad v hre, vie zabrať v pravom momente a streliť rozdielový gól. Trúfnem si povedať, ak by proti Handlovej hral aspoň jeden z tejto dvojice, vyhráme. Vraví sa, že čo futbalu dáš, to ti vráti. Mne sa to potvrdilo viackrát, pamätné sú tituly s Hornou Vsou, Janovou Lehotou či pôsobenia v FC Baník Prievidza a bývalom FK Žiar nad Hronom. I keď sa nedarí, nesmiete sa vzdávať a treba si ísť tvrdo za svojím snom! Nájde sa milión neprajníkov, ktorí vám budú chcieť dokázať, že na to nemáte. Tých však nepočúvajte a nenechajte sa odradiť!

S Martinom Škrtelom a Filipom Hološkom. (Autor: archív - IM)

Mať v tíme bývalých reprezentantov je niečo výnimočné. Treba však povedať, že aj ostatní chalani Hajskaly majú veľkú kvalitu a nemalou mierou sa pričinili o naše solídne postavenie. Všetkých chalanov si vážim rovnako a všetci sú pre mňa skvelí futbalisti. Spomenúť musím Matúša Matuškoviča, ktorý si zahral druhú ligu za FK Pohronie a tretiu za Lehotu pod Vtáčnikom.

Pre mňa sú veľkou oporou stopéri Ján Kerata a Andrej Bobok, nesmierni bojovníci, pre ktorých žiadna lopta nie je stratená. Chytať za nimi je pre mňa česť. Zabudnúť netreba na 15-gólového Romana Bielika, ktorý je fantastický zakončovateľ. Ďalej je tu Adrián Okenka, ktorý je ochotný hrať aj so zranením a pre tím sa rozdá. A takto by som mohol pokračovať ďalej, až kým by som vyzdvihol úplne všetkých hráčov. Ako hovorím, v kabíne máme skvelú partiu a každý futbalista Hajskaly si zaslúži obdiv a rešpekt. Už aby sa začala jarná časť Cez víkend sa končí jesenná časť a my budeme zimovať v TOP5. Ak mám byť úprimný, keď som do Ráztočna prichádzal, myslel som si, že budeme prví.

Porazili sme prvé Nitrianske Sučany aj druhé Podhradie, čo boli skvelé zápasy. Súťaž nám však ukázala, že má kvalitu. Trúfnem si povedať, že siedma liga ObFZ Prievidza patrí medzi najlepšie oblastné súťaže na Slovensku. Pocítili sme to najmä v zápasoch vonku, kde nás dokázali súperi zatlačiť a zdolať. Na Ráztočno sa proste nachystajú všetci. Spomenúť môžem Skačany, ktoré sú na jedenástom mieste, no na ihrisku to tak nevyzeralo... Napriek tomu však táto jeseň bola nezabudnuteľná. Rozhodne sa nemáme za čo hanbiť. Na naše zápasy chodí bežne 500, 600, 700 divákov, čo nie je náhoda. Navyše, máme skvelý fanklub, aký nám môžu závidieť široko – ďaleko. Radosť hrať dedinský futbal a za Hajskalu obzvlášť. Už aby sa začala jarná časť. Tabuľka VII. ligy ObFZ Prievidza