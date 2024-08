Nezachoval som sa ako chlap, spomína na Kozáka. Hološka dotiahol do Ráztočna Škrtel

Hlava vravela, že je to hlúposť, chodiť šesť a pol hodiny autom na zápasy z Česka. No keďže v letných mesiacoch trávime veľa času na Slovensku, rozhodol som sa ponuku prijať.

Už vtedy som bol rozhodnutý, že to chcem skúsiť. Hovorilo mi to srdce.

Keď som prišiel do Ráztočna, prvých desať minút proti Uhrovcu som mal pocit, že som na kolotoči (smiech). Rýchlo som si však zvykol. A už to ide.

Keď som skončil v 1. FC Slovácko a prišiel do 1.B triedy, hneď som vynikal. Mal som natrénované z minulosti a keď sa udržujete, ide to.

V Česku ste hrali 1.B triedu za SK Úvaly, čo je okresná súťaž ako v ObFZ Prievidza. Dá sa to porovnať? Je to futbal na podobnej úrovni?

Po zmene strán nás podržal brankár, ktorý chytil dve čisté tutovky. Ak by sme prehrávali, otáčalo by sa to ťažko, pretože domáci hrali disciplinovane, na brejky.

V prípravnom zápase za Ráztočno proti Prievidzi som mal možnosť vidieť, ako behajú mladí chlapci v štvrtej lige. Nie, že by som na to nemal, ale je to už iná úroveň.

V Piešťanoch hrajú štvrtú ligu a trénujú štyrikrát do týždňa, čo si viem len ťažko predstaviť. Bez tréningu by som asi ťažko štvrtú ligu zvládal. A zas nechcem byť ten, čo hrá len preto, že sa volá Filip Hološko.

Je pravda, že som zvažoval, že ukončím kariéru tam. Bolo by to pekné.

Nie každý bývalý reprezentant končí kariéru na amatérskej úrovni. Prečo je to podľa vás dôležité?

Čo spravil Martin Škrtel, ako spropagoval Ráztočno a dedinský futbal, je to neuveriteľné.

Má za sebou obdivuhodnú kariéru, no hráva za dedinku, kde vyrastal a urobil prvé futbalové kroky.

Veľmi ho za to uznávam. Aj za to, čo vo futbale dosiahol. Je to líder a je vidieť, ako to v Ráztočne pozdvihol.

Všetko má hlavu, pätu, aj marketingovo je to výborne podchytené. Do dedinského futbalu priniesol profesionálny prístup, čo ma okamžite oslovilo.

Začínali ste v spomínaných Piešťanoch, no už ako 14-ročný ste prestúpili do Trenčína. Nebolo to pre vás náročné? Odísť z domova v tak mladom veku.

Chcel som hrať lepší futbal, tak som sa musel prispôsobiť.

Vtedajšia Ozeta hrala druhú ligu, ja som však nastupoval za starších žiakov, s ktorými sme vybojovali postup do ligy.