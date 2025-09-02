Za rok aj pol dal nevídaný počet gólov. Slovan má hráča, s ktorým lámali rekordy

BRATISLAVA. Nikde inde tak nežiaril, ani sa tomu nepriblížil. Je späť na adrese, kde lámal rekordy. Osobné, klubové, ligové, gólové, finančné aj platové.
Slovinský útočník Andraž Šporar sa vrátil do Slovana Bratislava. Naposledy pôsobil v tureckom Alanyaspore, kde sa mal dohodnúť na predčasnom ukončení zmluvy, ktorá mala platiť pôvodne do leta 2027.
Vráťme sa do minulosti. Bol január 2018 a Slovan predstavil svoju novú posilu. Na svojej internetovej stránke informoval o prestupovej bombe, ktorá nemá na Slovensku obdobu.
„Hráč takýchto parametrov prichádza na Slovensko prvýkrát v histórii,“ tešil sa z prestupu šéf Slovana Ivan Kmotrík mladší. V tom čase hrával Slovan ešte v schátranej aréne na Pasienkoch.
Slovinec mal vtedy 23 rokov a pol roka sa hľadal. Od leta 2018 však spustil nevídanú kanonádu. Za rok aj pol nastrieľal 54 gólov.
Bol prvým hráčom, ktorý skóroval na novom Tehelnom poli v súťažnom zápase. V marci 2019 Slovan zdolal Trnavu 2:0 a Šporar dal oba góly.
Chodil s hlavou hore
Rýchlo sa naučil po slovensky, z jeho úst nebolo počuť tradičné frázy, často vtipkoval. Andraž Šporar pôsobil sebavedome, často chodil s hlavou hore.
Mohol si to dovoliť, na Tehelnom poli dával gól takmer v každom zápase. Celkovo ich strelil v sezóne 2018/19 až dvadsaťdeväť, čím vyrovnal rekord Róberta Semeníka (rok 1996).
Slovinský útočník s jasným náskokom ovládol tabuľku strelcov najvyššej slovenskej súťaže, odvtedy ubehlo šesť rokov.
Trofej pre najlepšieho kanoniera obhájil aj v nasledujúcom ročníku 2019/2020., keď dal dvanásť gólov. Pritom odohral iba jesennú časť, čiže polovicu súťaže.
V kalendárnom roku 2019 strelil Slovinec celkovo 36 súťažných gólov. Z toho päť gólov dal v skupinovej fáze Európskej ligy, čím Šporar ukázal, že sa vie presadiť aj na medzinárodnej scéne.
Ak by hral inde, stál by 20 miliónov
„Je to najlepší rok v mojej kariére. Musím to však dokázať aj v lepšej lige,“ priznal Šporar. Špekulovalo sa, že mal najvyšší plat v dejinách slovenskej ligy. Spomínala sa suma 60 – tisíc eur mesačne, po navýšení dokonca 80 - tisíc.
Keď v januári 2020 prestúpil do Sportingu Lisabon, bol z toho ďalší rekord slovenskej ligy. Portugalčania zaplatili Slovanu zhruba sedem miliónov eur.
Bývalý tréner Senice Frederico Ricardo navyše vtedy tvrdil, že ak by hral Šporar vo Švajčiarsku, tak by stál trikrát viac.
Šporar mal vtedy dvadsaťšesť rokov, čo je najlepší futbalový vek. Slovanu Bratislava sa podaril obchod ako nikdy predtým.
Za jedného hráča získal sumu, ktorú predtým nedostal dohromady za viac ako desať rokov a za desiatky hráčov.
Predstavitelia Slovana a Sportingu verili, že sa Slovinec o nejaký ten rok posunie ešte do väčšieho klubu. A bude z toho ďalší superkšeft, ktorý prinesie možno aj desiatky miliónov. Prečo?
Nenaplnil očakávania
Takmer v rovnakom čase vykúpil Manchester United zo Sportingu Bruna Fernandesa za asi 65 miliónov eur. Za posledných desať rokov predal klub z Lisabonu až pätnásť hráčov za sumu vyššiu ako dvadsať miliónov.
Šporar mal ísť podobnou cestou. Slovanu sa podarilo vopred vyjednať aj bonusy. V prípade prestupu hráča do ďalšieho klubu mal zinkasovať desať percent z prestupovej sumy. Čiže, ak by slovinský útočník prestúpil zo Sportingu za trebárs dvadsať miliónov, tak by Slovanu prišli na účet ďalšie dva milióny eur.
Šporar však v Sportingu nenaplnil očakávania. Nastúpil v 38 zápasoch, v ktorých strelil 11 gólov a pridal 4 asistencie.
Pol roka strávil na hosťovaní v Sportingu Braga (21 zápasov a tri góly) a sezónu hosťoval Middlesbrough FC (37 zápasov a osem gólov), ktorý pôsobil v anglickej The Championship, čo je druhá liga.
Slovan ho chcel vlani
Pred sezónou 2022/23 prestúpil zo Sportingu do Panathinaikosu Atény za 3,5 milióna eur, čiže za polovičnú cenu.
Keďže mal Slovan nárok na desať percent, tak získal ďalších 350 – tisíc eur.
Počas dvoch sezón v Grécku odohral 89 zápasov, dal 28 gólov. Posledný polrok však prišiel o miesto v základnej zostave, bol aj zranený.
Pred minulou sezónou sa oňho zaujímal aj Slovan, nakoniec však zamieril do Turecka za výkupné 750 – tisíc eur.
Šporar vs. Kucharevič
V minulej sezóne odohral v drese Alanyasporu iba 11 zápasov, dal tri góly. V úvode tohto ročníka stihol v tureckej lige odohrať dva zápasy, oba v základnej zostave.
V pondelok podpísal so Slovanom trojročnú zmluvu. Keď v januári 2018 prišiel prvýkrát, mal 23 rokov a bol braný ako projektový hráč. Teraz prichádza ako veterán, ktorý má už 31 rokov a možno najlepšie roky za sebou. Slovan už na ňom nezarobí.
Podľa capology.com zarábal Šporar naposledy v Turecku 830 – tisíc eur ročne.
Slovinec sa pobije o miesto na hrote útoku, kde sa v poslednom ligovom zápase zaskvel Mykola Kucharevič.
Proti Košiciam strelil tri góly. Ukrajinec prišiel pred sezónou zo Swansea za asi 800 – tisíc eur a Slovanu sa upísal do leta 2029. Má iba dvadsaťštyri a je to hráč, ktorého bude chcieť Slovan dobre speňažiť.