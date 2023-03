Vzbura posledných? Situácia na dne III. ligy Východ sa hneď na úvod zamotala

Posledný tím tabuľky, ktorý mal na konte len sedem bodov, prebral skúsený tréner Miroslav Kéry a do kádra pribudlo viacero hráčskych posíl.

KOŠICE. To, že vo východnej skupine tretej ligy ešte netreba nikoho odpisovať, dokazovalo aj zbrojenie Fiľakova počas zimnej prestávky.

Bodovať dokázal aj tretí tím z chvosta tabuľky. Kalinovo, farma fortunaligovej Podbrezovej, sa naprázdno nevracalo zo Sniny, kde dokázalo ukoristiť bod po remíze 1:1. Pomohlo mu aj to, že domáci nepremenili penaltu.

Keďže nielen Lučenec, ale aj Svidník svoje zápasy prehrali – Svidníčania so záplavou kmeňových hráčov Prešova v zostave nestačili na Lipany (0:2) – rozdiel medzi desiatym a posledným šestnástym miestom predstavuje v tejto chvíli len šesť bodov.

Rozostup medzi 14. až 16. tímom tabuľky je len trojbodový, to znamená, že situácia pod čiarou zostupu sa už po najbližšom kole môže meniť.

Zároveň sa tým zvýraznil náskok dvojice na čele, ktorá v úvode jari zabrala naplno. Líder zo Spišskej Novej Vsi zvládol súboj so Stropkovom, v ktorom otočil stav z 0:1 na 3:1. V tesnom jednobodovom závese zostávajú Lipany.

Strata Vranova na tímy pred ním predstavuje osem, resp. sedem bodov, takže to čím ďalej tým viac vyzerá na to, že boj o postup do II. ligy bude záležitosťou dua Spišská Nová Ves – Lipany.

V hre minimálne o tretiu pozíciu je aj Rimavská Sobota, ktorá zvládla duel v Košiciach. Vďaka výhre 4:2 odrazila atak Slávie TU a zvýraznila svoj náskok pred tabuľkovým susedom.