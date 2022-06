Zrazu sa otvorili dvere, vošiel Hamšík. Hráči treťoligistu ostali zaskočení

Pred predposledným kolom ste mali ešte matematickú šancu na prvé miesto, hoci by ste k tomu potrebovali aj zaváhanie Dolného Kubína. Dúfali ste v to?

Do správ sa však klub z mestskej časti Banskej Bystrice dostal v uplynulom období preto, že spojil sily s Futbalovou školou Mareka Hamšíka.

RAKYTOVCE. FK Rakytovce patrí medzi popredné tímy tretej ligy Stred. Až do predposledného kola bol v hre aj o prvé miesto, prehra 0:2 v Rimavskej Sobote však znamenala definitívny koniec majstrovských ambícií.

Kým žila teoretická šanca, stále sme verili. Do Rimavskej Soboty sme prišli vyhrať, s takým nastavením chodíme na každý zápas. Samozrejme, s rešpektom ku každému súperovi. Tú šancu sme vnímali v hlave, možno aj preto sme boli takí kŕčovití.

Cez týždeň sme hrali prípravný zápas, kde o nič nešlo a o nič nešlo a odviedli sme úplne diametrálny výkon. S reprezentáciou do 19 rokov sme prehrali 0:1. Mohli sme prehrať aj vyšším rozdielom, ale mali sme dve veľké šance, mohli sme skórovať aj my. Pre nás to bola výborná konfrontácia.