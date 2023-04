Fraška v zápase druhej ligy. Divák opľul hráčov a klub dostal trest

U1083: FK Humenné (II. liga). Na základe Správy delegáta zo stretnutia, podnetu delegáta SFZ prostredníctvom podania v ISSF, Záznamu o činnosti náhradného rozhodcu a stanoviska klubu, za HNS divákov (opľutie hráča hostí, vhodenie predmetu smerom k hráčom hostí, pokus o telesné napadnutie a telesné napadnutie hráča hostí úderom do hlavy pri odchode do šatní) a nedostatočnú US (umožnenie fyzického napadnutia hráča hostí divákom) v stretnutí 23. kola II. ligy FK Humenné – FC ŠTK 1914 Šamorín, podľa čl. 57/1f a čl. 58/2a, e DP, ukladá DS – finančnú pokutu 1 000 eur, podľa čl. 57/2, čl. 58/3 DP a čl. 12/6 DP. Zároveň ukladá klubu DS – odohranie stretnutia bez divákov, podľa čl. 26/1 DP na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 26/2 DP, s podmienečným odkladom do 31.12.2023, podľa čl. 40/1, 2 DP, od 7.4.2023,

DK zároveň ukladá klubu ochranné opatrenia, spočívajúce v: