Hráči Monaka neodleteli pre problém s klimatizáciou. Ich pobehovanie v trenírkach baví

BRATISLAVA. Futbalisti klubu AS Monaco z najvyššej francúzskej súťaže zažili veľkú horúčavu pred odletom na úvodný duel Ligy majstrov do Belgicka, kde nastúpia na pôde FC Bruggy.
Ich lietadlo malo problémy s vzduchotechnikou a nemohlo opustiť letisko v Nice. Hráčom bolo neznesiteľne teplo až tak, že sa vyzliekli do spodnej bielizne.
Napokon do dejiska duelu údajne leteli až v deň stretnutia predpoludním.
Všetci už boli na palube lietadla a pripravení na transport, no motory sa nenaštartovali.
Teplota v kabíne začala stúpať, na čo futbalisti reagovali svojsky a pomohli si znížiť teplotu tým, že viacerí zostali len v spodnom prádle.
Na nálade im neuskutočnený let neubral. Smiali sa, žartovali a zabávali sa. Vznikli z toho aj videá, ktoré kolujú na sociálnych sieťach.
Napriek bizarnej situácii sú favoriti spomenutého duelu LM stále Monačania, no na belgickej pôde to nebudú mať vôbec jednoduché.
Okrem týchto dvoch klubov je v hre ešte ďalších desať, ktoré za sebou ešte nemajú prvé kolo ligovej časti milionárskej súťaže.