Zlé správy z tábora PSG. Hviezdny obranca sa v strhujúcom dueli proti Bayernu zranil

Futbalista PSG Achraf Hakimi. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. apr 2026 o 21:48
ShareTweet0

Marocký futbalista Achraf Hakimi vynechá odvetu semifinále Ligy majstrov na pôde Bayernu Mníchov.

Parížu Saint-Germain bude obranca chýbať pre zranenie pravého stehna. Klub to oznámil v stredu.

Marocký pravý bek utrpel zranenie počas utorkového strhujúceho domáceho duelu (5:4) a mimo diania bude niekoľko týždňov.

Dvadsaťsedemročný Hakimi sa zranil v dueli s Beyrnom už druhýkrát v priebehu tejto sezóny – v novembri si poškodil členok v dueli ligovej fázy (1:2). Informácie priniesla agentúra AP.

VIDEO: Zostrih zápasu Paríž St. Germain - Bayern Mníchov v 1. semifinále

Pavúk Ligy majstrov

Liga majstrov

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Zlé správy z tábora PSG. Hviezdny obranca sa v strhujúcom dueli proti Bayernu zranil