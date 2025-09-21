Sledovali ho roky, odkedy pokoril Slovan. Kaprálik je pre Nemcov šťastný nález

BRATISLAVA. Nemecký druholigista ho v lete podpísal na poslednú chvíľu.
„Javí sa ako šťastný nález," opisujú ho nemeckí novinári z periodika Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag.
Slovenský futbalista Adrián Kaprálik si za krátky čas vybojoval pevné miesto v základnej zostave Holstein Kiel.
„Podal skvelý výkon vo svojom druhom zápase v základnej zostave a zároveň prvom pred domácim publikom," napísali o ňom Jan Brix-Mannshardt a Arne Schmuck z nemeckého periodika.
Zostal frustrovaný
Kaprálik absolvoval v nedeľňajšom dueli 6. kola druhej najvyššej nemeckej súťaže skúšku trpezlivosti. „Bol som trochu frustrovaný,“ priznal Kaprálik. Prečo?
Najskôr ho totiž fauloval v šestnástke gólman hostí Hans Christian Bernat, pričom mal Kaprálik pred sebou odkrytú bránu, no neudržal sa na nohách.
„Chcel som vystreliť, ale stratil som rovnováhu," priznal po dueli. Jeho spoluhráč Jonas Therkelsen však následne nepremenil penaltu.
O niekoľko minút neskôr Kaprálik skóroval, no tento gól neuznali, keďže jeho ďalší spoluhráč Marcus Müller krátko predtým fauloval súpera.
Aj brankár sa radšej uhol
V 25. minúte sa však konečne dočkal. Po skvelej prihrávke Alexandra Bernhardssona si Kaprálik spracoval loptu a z ťažkého uhla ju prudko napálil ponad hlavu bránkara Karlsruheru, ktorý sa delovke mierne uhol.
VIDEO: Gól Adriána Kaprálika
„Nebol tam žiadny spoluhráč, ktorému by som mohol prihrať. Okrem toho som bol podľa mňa v dobrej streleckej pozícii, tak som vystrelil,“ opísal gólovú situáciu po zápase 23-ročný Slovák.
V novom pôsobisku doposiaľ odohral tri ligóve duely. Už v predošlom kole asistoval na víťazný gól Alexandera Bernhardssona do siete Schalke. Švédsky futbalista tvorí s Kaprálikom obávané duo na pravom kraji.
Kiel zaplatil koncom augusta Žiline za Kaprálika jeden a pol milióna eur. „Všetci ma v klube privítali srdečne. Za Holstein dám všetko,“ sľúbil najnovšie Slovák.
Sledovali ho roky
Kiel sledoval Kaprálika už dlhú dobu. Zhruba od momentu, keď v novembri 2022 odohral životný zápas. Slovanu strelil štyri góly v jednom zápase.
„Sledovali sme Adriána tri roky," priznal kouč Marcel Rapp. Trénerovi Kielu sa na Kaprálikovi páči individuálna kvalita v súbojoch jeden na jedného. Takisto jeho rýchlosť a intezita hry.
Svojou typológiou zapadá do ofenzívy Kielu. Je behavý typ. Vďaka svojej rýchlosti vie nábehmi potrápiť obranu. Na krídelníka je aj skvelý zakončovateľ. Vlaňajšiu jeseň ťahal Žilinu šiestimi gólmi a štyrmi asistenciami.
Tréner Rapp ho posadil na lavičku už v dueli tretieho ligového kola proti SpVgg Greuther Fürth, a to napriek tomu, že s tímom absolvoval len jeden tréning.
Na Slovensku nemohol stáť desať miliónov
Podľa kouča Kielu to nebol problém: „Ofenzívny hráč má o niečo slobodnejšiu úlohu ako defenzívny, ktorý musí hrať viac systémovo."
V roku 2020 o ňom žilinský tréner Pavol Staňo povedal: „Vidíte toho chlapca? O niekoľko rokov bude mať cenovku desať miliónov eur.”
Takú hodnotu však v slovenskej lige nemal ani nemá nikto. „Na Slovensku sa moja cena nevyšplhá na desať miliónov,” vravel Kaprálik pre Sportnet.
A čo v zahraničí? „Kebyže idem za hranice a darí sa mi, nebude problém, aby cena stúpla vyššie.”
Takýmito výkonmi môže Kaprálik dostať Kiel na postupové priečky do najvyššej nemeckej súťaže. Alebo sa nimi môže ukázať nejakému bundesligistovi.