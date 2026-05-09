VIDEO: Hviezda Bayernu ukázala extratriedu. Nádhernému gólu sa prizeral aj Vavro

Futbalisti VfL Wolfsburg v zostave so slovenským obrancom Denisom Vavrom prehrali v 33. kole nemeckej Bundesligy s už istým majstrom Bayernom Mníchov 0:1.
V tabuľke figurujú na 16. mieste znamenajúcom baráž. O triumfe Bavorov rozhodol v 56. minúte Michael Olise, Harry Kane nepremenil v prvom polčase pokutový kop.
VIDEO: Gól Oliseho proti Wolfsburgu
Lipsko si vybojovalo účasť v novom ročníku Ligy majstrov, keď zvíťazilo doma nad FC St. Pauli 2:1 a v tabuľke si definitívne zabezpečilo tretie miesto.
Domáci sa ujali vedenia v závere prvého polčasu zásluhou Rakúšana Xavera Schäfera, v 54. minúte zvýšil maďarský reprezentant Willi Orbán.
VfB Stuttgart zdolal Bayer Leverkusen 3:1 a dostal sa na štvrtú priečku, ktorá ako posledná zaručuje účasť v LM.
Bundesliga - 33. kolo:
VfL Wolfsburg - Bayern Mníchov 0:1 (0:0)
Gól: 56. Olise
/D. Vavro (Wolfsburg) odohral celý zápas/
RB Lipsko - FC St. Pauli 2:1 (1:0)
Góly: 45. Schläger, 54. Orbán - 86. Ceesay
VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 3:1 (1:1)
Góly: 5. Demirovič, 45+7. Mittelstädt (z 11 m), 58. Undav - 1. Garcia
TSG Hoffenheim - Werder Brémy 1:0 (1:0)
Gól: 26. Toure, ČK: 5. Sugawara (Werder)
FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 3:1 (2:0)
Góly: 24. a 72. Gregoritsch, 42. Fellhauer - 90+2.