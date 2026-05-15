Zmluva mu skončí a novú nepodpíše. Český reprezentant opúšťa nemecký klub

Český futbalista Alex Král po sezóne opustí Union Berlín. Dvadsaťsedemročnému záložníkovi v lete skončí zmluva a novú nepodpíše.
Dvanásty tím tabuľky nemeckej ligy o tom informoval na klubovom webe.
Kráľ má na konte 48 štartov za národný tím, naposledy bol nominovaný v októbri. Nový reprezentačný tréner Miroslav Koubek ho zatiaľ nepovolal a nezaradil ho ani do širšieho výberu 54 hráčov na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Za Union odohral Kráľ 53 súťažných zápasov a jediný gól strelil v stretnutí Ligy majstrov proti Realu Madrid. Do bundesligy prišiel pred tromi rokmi najprv na hosťovanie a neskôr na prestup zo Spartaka Moskva. V sezóne 2024/25 hosťoval v Espaňole.
Odchovanec Brna prestúpil do Spartaka v roku 2019 zo Slavie, s ktorou získal dva ligové tituly. Hosťoval aj vo West Hame a Schalke.
Union oznámil, že okrem KráLa v klube skončia aj obrancovia Danilho Doekhi a Diogo Leite. Všetci traja sa rozlúčia s domácimi fanúšikmi v sobotňajšom záverečnom kole nemeckej ligy proti Augsburgu.
Stretnutie bude derniérou aj pre dočasnú trénerku Máriu-Louisu Etovú.